В Белгородской области обстреляли электроподстанцию

В Белгородской области без энергоснабжения из-за обстрела ВСУ остались 2 тыс. человек

В результате без света остались более двух тысяч человек. Пострадавших нет

Фото: vvgladkov / Telegram

Подстанция в городе Шебекино Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей», — написал он в своем телеграм-канале.

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В результате обстрела никто не пострадал. На месте находятся заместитель губернатора Константин Полежаев, глава городского округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Гладков пообещал устранить последствия «в максимально короткий промежуток времени».

Накануне Шебекино также подверглось обстрелу. 74-летняя женщина погибла от осколочных ранений. Три частных домовладения были повреждены.

В Валуйском городском округе было обстреляно село Конопляновка. Сработала система ПВО, но, по словам Гладкова, кассеты ракеты «Точка-У» успели раскрыться, в результате удара был поврежден частный жилой дом. Жильцы не пострадали.

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Позднее в тот же день под удар попал хутор Масычево Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, но два дома были разрушены, еще 13 домовладений «посечены осколками».

Из-за обстрелов губернатор объявил о своем решении перевести на две недели все школы, колледжи и вузы некоторых районов и городских округов, а также Белгорода на дистанционный формат обучения. В детских садах будут работать дежурные группы.