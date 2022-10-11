В Белгородской области обстреляли электроподстанцию
Подстанция в городе Шебекино Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей», — написал он в своем телеграм-канале.
В результате обстрела никто не пострадал. На месте находятся заместитель губернатора Константин Полежаев, глава городского округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Гладков пообещал устранить последствия «в максимально короткий промежуток времени».
Накануне Шебекино также подверглось обстрелу. 74-летняя женщина погибла от осколочных ранений. Три частных домовладения были повреждены.
В Валуйском городском округе было обстреляно село Конопляновка. Сработала система ПВО, но, по словам Гладкова, кассеты ракеты «Точка-У» успели раскрыться, в результате удара был поврежден частный жилой дом. Жильцы не пострадали.
Позднее в тот же день под удар попал хутор Масычево Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, но два дома были разрушены, еще 13 домовладений «посечены осколками».
Из-за обстрелов губернатор объявил о своем решении перевести на две недели все школы, колледжи и вузы некоторых районов и городских округов, а также Белгорода на дистанционный формат обучения. В детских садах будут работать дежурные группы.