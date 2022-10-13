Белгородский губернатор сообщил о разрушенном ВСУ погранпункте
Таможенный пункт пропуска на границе с Украиной в городе Шебекино практически перестал существовать после очередного обстрела со стороны ВСУ, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, обстрелу подверглось село Гуево в Суджанском районе, добавил Гладков. Никто не пострадал, осколки зацепили здание местного ДК. «В нем выбиты стекла, осколками посекло фасад», — сообщил глава региона.
Обстрелы приграничных с Украиной сел и городов увеличились после 10 октября, когда Россия начала наносить массовые ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам по всей территории Украины. В тот же день Гладков сообщил об обстрелах села Конопляновка и города Шебекино. В Шебекино от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина.
Днем 11 октября обстрелу подверглась подстанция в городе Шебекино. При обстреле никто не пострадал, однако снарядами был поврежден трансформатор, из-за чего более 2 тыс. жителей региона остались без энергоснабжения.
Утром 13 октября Гладков сообщил об обстреле Белгорода, в результате чего повреждения получило многоэтажное знание. Кроме этого, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32, добавил он.