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Город на западе Украины остался без света

Город Хмельницкий на западе Украины остался без света
Власти города также предупредили жителей о скором отключении воды и попросили сделать запасы. Утром 22 октября электропотребление было ограничено в Киеве, а кроме того, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях

Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, сообщил городской совет. Жителей просят делать запасы воды, которая вскоре «также исчезнет».

Утром 22 октября по всей Украине, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.

Хмельницкий — административный центр Хмельницкой области, которая на северо-востоке граничит с Житомирской областью. Там, а также в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях государственная энергетическая компания «Укрэнерго» утром 22 октября ограничила потребление электроэнергии. «Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий, после того как были повреждены электросети <...> ракетными атаками», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Проблемы с электроснабжением в некоторых районах Украины начались после ударов по объектам инфраструктуры 10 и 11 октября. Тогда полностью свет пропал во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях, отмечали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. 10 октября Минобороны России подтвердило, что нанесло удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей страны сократить потребление электричества в пиковые часы, с 17:00 до 23:00. 21 октября министр энергетики Герман Галущенко сообщил о повреждении от 30 до 40% энергетической инфраструктуры на Украине. Он оценил потери от российских ракетных ударов в несколько миллиардов долларов и рассказал, что Киев ведет переговоры об импорте электричества.

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Татьяна Стекольникова
Украина отключение света отключение электричества
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