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Воздушную тревогу объявили в Киеве и центральной части Украины

В центральной части Украины — Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу. О работе сирен также сообщили власти Киевской области и Киева

В нескольких областях центральной части Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти в телеграм-каналах.

«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями», — говорится в сообщении областной военной администрации.

Администрация Киева также передала, что в столице Украины звучит сирена воздушной тревоги. Аналогичные сообщения размещены в телеграм-каналах глав Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

Украинское издание «Обозреватель» также опубликовал карту, на которой указано, что сирены сработали в Винницкой области.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины.

Днем 21 октября сирены звучали по всей территории Украины, но о взрывах не сообщалось. Утром того же дня воздушную тревогу объявили в Киеве и еще десяти украинских регионах. Власти призвали жителей срочно укрыться в объектах гражданской защиты.

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На Украине в разных областях объявляют воздушную тревогу ежедневно с 10 октября.

Минобороны России отчитывалось об ударах по энергетическим и военным объектам на Украине. По данным украинских властей, оказались разрушены 30% электростанций, их число увеличивается.

На этом фоне на Украине начались перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. В некоторых областях ограничили потребление электричества, Минэнерго предупреждало об аварийных и плановых отключениях.

«Мы делаем все, чтобы обеспечить доступ к электроэнергии и теплу. Эта зима будет чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости», — заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Воздушная тревога Украина
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