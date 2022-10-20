В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях, следует из сообщений глав администраций этих регионов. Карту регионов, где объявлена тревога, опубликовал телеграм-канал Klymenko Time, на ней их шесть — помимо вышеперечисленных, это Днепропетровская и Харьковская области.

Воздушная тревога регулярно объявляется в украинских регионах с 10 октября. Россия отчитывалась об ударах по критической инфраструктуре, в том числе по объектам энергетики Украины. Часть областей оставались после этого без электричества, воды и связи.

Президент Владимир Путин предупредил, что Москва примет более жесткие меры при дальнейших попытках терактов на территории России.



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