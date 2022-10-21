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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях на востоке Украины

Власти Одесской, Полтавской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу
Власти разных украинских регионов ежедневно объявляют воздушную тревогу с 10 октября — тогда российские военные начали наносить ракетные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины
Фото: Михаил Палинчак / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Михаил Палинчак / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

В пятницу днем сирены звучали по всей территории Украины, но о взрывах не сообщалось.

В разных украинских регионах воздушную тревогу объявляют каждый день с 10 октября. Тогда Минобороны России нанесло ракетные удары по территории страны, пострадали многие объекты инфраструктуры. После этого министерство еще несколько раз сообщало об ударах по украинским объектам, в том числе энергетическим.

Из-за этого на Украине начались перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. В некоторых областях ограничили потребление электричества, Минэнерго предупреждало об аварийных и плановых отключениях.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Воздушная тревога Полтавская область Николаевская область Одесская область
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