Воздушную тревогу объявили в нескольких областях на востоке Украины
В Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
В пятницу днем сирены звучали по всей территории Украины, но о взрывах не сообщалось.
В разных украинских регионах воздушную тревогу объявляют каждый день с 10 октября. Тогда Минобороны России нанесло ракетные удары по территории страны, пострадали многие объекты инфраструктуры. После этого министерство еще несколько раз сообщало об ударах по украинским объектам, в том числе энергетическим.
Из-за этого на Украине начались перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. В некоторых областях ограничили потребление электричества, Минэнерго предупреждало об аварийных и плановых отключениях.