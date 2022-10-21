На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сирены включают в разных регионах страны с 10 октября. В тот день Минобороны России отчиталось об ударе по энергетическим и военным целям на Украине

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных ресурсов, которые отслеживают оповещения в стране.

Сирены включили в Киеве, Киевской, Одесской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской, Львовской, Кировоградской, Черкасской, Ровенской, Николаевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.



Ранее утром воздушную тревогу объявили в Киеве и еще десяти украинских регионах. Власти призвали жителей срочно укрыться в объектах гражданской защиты. В разных областях Украины объявляют воздушную тревогу ежедневно с 10 октября.

Минобороны России отчитывалось об ударах по энергетическим и военным объектам на Украине. По данным украинских властей, оказались разрушены 30% электростанций, их число увеличивается. «Мы делаем все, чтобы обеспечить доступ к электроэнергии и теплу. Эта зима будет чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости», — заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.