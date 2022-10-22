Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1в» с военными спутниками

Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты с военными спутниками

Космическим аппаратам присвоили порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562». Их запустили «в интересах Минобороны России»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Архангельской области с космодрома «Плесецк» 21 октября была запущена легкая ракета-носитель «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что им присвоили порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562».

Ранее, 15 октября, с космодрома «Плесецк» стартовала легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». Все операции перед стартом ракеты и сам пуск провели в штатном режиме. Ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра им. Титова.

Тогда космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2560».

Позднее в ведомстве уточнили, что речь идет о военном спутнике, его успешно вывели на орбиту. С аппаратом установили связь, все его бортовые системы функционируют нормально, добавили в Минобороны.

На следующий день военный спутник «Космос-2560» внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП).

Российское оборонное ведомство регулярно запускает ракеты с космическими аппаратами в интересах военных с «Плесецка». Один из последних пусков состоялся в конце апреля, когда в космос также отправили «Ангару-1.2».

В августе с космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником.