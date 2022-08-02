Минобороны сообщило о старте ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником

Ракета легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк, которая должна вывести на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Запуск прошел в 23:08 мск, предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме, отметили в Минобороны.

19 мая с космодрома Плесецка запустили еще одна ракета в интересах российского Минобороны — ракету-носитель «Союз-2.1а», которую запустили с космическим военным аппаратом. В ночь на 30 апреля в военном ведомстве сообщили, что спутник выведен на целевую орбиту.

Кроме того, 29 апреля с космодрома Плесецка была запущена еще одна ракета «Ангара-1.2» с космическим военным аппаратом. В ночь на 30 апреля в военном ведомстве сообщили, что спутник выведен на целевую орбиту.