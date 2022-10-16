Запущенный «Ангарой» военный спутник внесли в реестр космических объектов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:44
Здание администрации Донецка пострадало при обстреле Политика, 08:41
В Новой Каховке сработала система ПВО Политика, 08:26
Си Цзиньпин призвал создать армию «мирового класса» к 2027 году Политика, 08:09
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:42
Запущенный «Ангарой» военный спутник внесли в реестр космических объектов Технологии и медиа, 07:26
Гладков сообщил, что при стрельбе на полигоне не погиб ни один белгородец Политика, 07:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Си Цзиньпин заявил о решимости КНР противостоять сепаратизму Тайваня Политика, 06:55
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 06:51
Bloomberg узнал о споре посла КНР и адмирала НАТО из-за России и Украины Политика, 06:24
Власти Болгарии заявили, что страна обеспечена газом на год Экономика, 06:16
Axios сообщил о «разочаровании» в Белом доме из-за слов Аббаса Путину Политика, 05:44
Байден не признал укрепление доллара причиной проблем в мировой экономике Экономика, 05:24
Мужчина застрелил полицейского при задержании под Костромой Общество, 04:40
Технологии и медиа ,  
0 

Запущенный «Ангарой» военный спутник внесли в реестр космических объектов

Военный спутник «Космос-2560», который ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту для целей Минобороны, внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП), передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) — это единая база данных с информацией обо всех космических объектах, созданных человеком. В нее занесены все искусственно созданные объекты, парящие на высоте от 120 до 50 тыс. км от Земли. База является закрытой, в ней содержатся данные о координатах места, где расположен объект, идентификационные номера, данные о государственной принадлежности, целевом назначении, времени и месте пуска и другая информация.

Легкая ракета-носитель «Ангара 1.2» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области вечером 15 октября. Ее запустили примерно в 22:55 по московскому времени. Все операции перед стартом ракеты и сам пуск провели в штатном режиме, говорили в Минобороны. Ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра им. Титова. Позднее ведомство отчиталось, что спутник успешно вывели на орбиту.

Теги
Ракета-носитель "Ангара" военный спутник реестр Минобороны
Материалы по теме
Ракета-носитель «Ангара» стартовала с космодрома Плесецк
Технологии и медиа
«Ангару-1.2» с аппаратом для Минобороны запустили с Плесецка
Политика
«Союз» с аппаратом для Минобороны запустили с космодрома Плесецк
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter