Запущенный «Ангарой» военный спутник внесли в реестр космических объектов

Военный спутник «Космос-2560», который ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту для целей Минобороны, внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП), передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП) — это единая база данных с информацией обо всех космических объектах, созданных человеком. В нее занесены все искусственно созданные объекты, парящие на высоте от 120 до 50 тыс. км от Земли. База является закрытой, в ней содержатся данные о координатах места, где расположен объект, идентификационные номера, данные о государственной принадлежности, целевом назначении, времени и месте пуска и другая информация.

Легкая ракета-носитель «Ангара 1.2» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области вечером 15 октября. Ее запустили примерно в 22:55 по московскому времени. Все операции перед стартом ракеты и сам пуск провели в штатном режиме, говорили в Минобороны. Ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра им. Титова. Позднее ведомство отчиталось, что спутник успешно вывели на орбиту.