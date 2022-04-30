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«Ангару-1.2» с аппаратом для Минобороны запустили с Плесецка

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах военных. Об этом сообщило Минобороны России, передает «Интерфакс».

«29 апреля в 22:56 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в министерстве.

После запуска наземные средства Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС приняли на сопровождение «Ангару-1.2». Контроль полета ракеты ведется наземным автоматизированным комплексом управления.

«Союз» с аппаратом для Минобороны запустили с космодрома Плесецк
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Впервые «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк 9 июля 2014 года, она доставила к цели на полигоне на Камчатке макет спутника.

Ракета-носитель «Ангара» — новое поколение российских ракет-носителей на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 1,5 до 35 тонн.

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Теги
Минобороны космодром Плесецк Ангара
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