Кремль заявил о надежде на продление СНВ-3 и устранение разногласий

Чтобы добиться прогресса в переговорах по стратегическому оружию нужно преодолеть «чудовищные разногласия», заявил Дмитрий Песков. По его словам, у Кремля есть надежда, что дипломаты договорятся

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Москва и Вашингтон могут договориться о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях на один год, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, есть надежда, что дипломатам США и России удастся договориться и преодолеть «чудовищные разногласия».

«По крайней мере у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренности о том, что договор будет продлен на один год», — сказал Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в течение этого года предстоят «очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами» переговоры.

«Это не надежда на то, что договор будет жить и дальше. Это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность», — уточнил представитель Кремля.