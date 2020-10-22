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Кремль заявил о надежде на продление СНВ-3 и устранение разногласий

Чтобы добиться прогресса в переговорах по стратегическому оружию нужно преодолеть «чудовищные разногласия», заявил Дмитрий Песков. По его словам, у Кремля есть надежда, что дипломаты договорятся
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Москва и Вашингтон могут договориться о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях на один год, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, есть надежда, что дипломатам США и России удастся договориться и преодолеть «чудовищные разногласия».

«По крайней мере у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренности о том, что договор будет продлен на один год», — сказал Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в течение этого года предстоят «очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами» переговоры.

«Это не надежда на то, что договор будет жить и дальше. Это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность», — уточнил представитель Кремля.

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Ранее президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного форума «Валдай», призвал США к предметному разговору по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «До сих пор мы предметно практически не разговаривали, наши партнеры просто, если прямо сказать, уклонялись от прямого предметного профессионального разговора, и все дошло до того, что в феврале следующего года все (ДСНВ. — РБК) истекает», — сказал президент.

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Действие договора истекает в феврале 2021 года, однако сторонам не удалось договориться ни о его продлении, ни о заключении нового соглашения.

16 октября Путин заявил, что если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально». Он предложил продлить действующий договор без всяких условий «хотя бы на год».

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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли 22 октября заявил, что США не согласны продлевать договор без всяких условий. По его словам, ДСНВ ограничивает примерно 90–92% всего американского арсенала и затрагивает только 45% или меньше российского. «Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на НАТО», — добавил Биллингсли. Он также отметил, что ДСНВ не охватывает Китай. При этом администрация США настаивает, что КНР должна участвовать в переговорах по контролю над вооружениями. 

Автор
Владислав Гордеев
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