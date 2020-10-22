Кремль заявил о надежде на продление СНВ-3 и устранение разногласий
Москва и Вашингтон могут договориться о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях на один год, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, есть надежда, что дипломатам США и России удастся договориться и преодолеть «чудовищные разногласия».
«По крайней мере у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренности о том, что договор будет продлен на один год», — сказал Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале (цитата по ТАСС).
Он отметил, что в течение этого года предстоят «очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами» переговоры.
«Это не надежда на то, что договор будет жить и дальше. Это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность», — уточнил представитель Кремля.