Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России

Эдвард Сноуден (Фото: Miguel A. Lopes / EPA / ТАСС)

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РБК его адвокат Анатолий Кучерена.

«Долго получали, потому что в условиях пандемии это было довольно долго и трудно, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было», — рассказал Кучерена. Он уточнил, что заявление подали в апреле.

«По поводу гражданства информации нет никакой. Как только он примет такое решение, обязательно об этом сообщим», — ответил адвокат на вопрос о планах Сноудена по получению гражданства России.

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