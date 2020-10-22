Политика , 22 окт, 14:49
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Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России
Эдвард Сноуден
Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РБК его адвокат Анатолий Кучерена.
«Долго получали, потому что в условиях пандемии это было довольно долго и трудно, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было», — рассказал Кучерена. Он уточнил, что заявление подали в апреле.
«По поводу гражданства информации нет никакой. Как только он примет такое решение, обязательно об этом сообщим», — ответил адвокат на вопрос о планах Сноудена по получению гражданства России.
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