Трамп пообещал «внимательно изучить» вопрос помилования Сноудена

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси, передает USA Today.

«Я очень внимательно изучу это», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном помиловании Сноудена.

Президент отметил, что «не так хорошо осведомлен о ситуации со Сноуденом», но начнет ее изучать. По его словам, вопрос о помиловании экс-сотрудника АНБ является противоречивым. «Многие думают, что к нему нужно отнестись иначе, а некоторые считают, что он совершил очень плохие поступки», — отметил Трамп.

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