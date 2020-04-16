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Адвокат заявил о «пустившем корни» в России Сноудене

Эдвард Сноуден (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, не собирается уезжать из страны. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».

«Эдвард, можно сказать, пустил корни в нашей стране, у него семья, он живет здесь с супругой, имеет работу, все у него хорошо», — сказал юрист.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Кучерену, Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года. «Надеемся, что решение будет принято положительное», — отметил адвокат. По его словам, вопрос получения российского гражданства сейчас не обсуждался.

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В 2013 году Сноуден сообщил о существовании методов слежки американских спецслужб за гражданами и о прослушке телефонов мировых лидеров. Россия тогда предоставила ему убежище, которое в 2017 году продлили. Срок действия вида на жительство Сноудена истекает в апреле 2020 года.

В октябре 2019 года Сноуден сказал о своем пребывании в России, что находится «в ловушке» в стране, которую он не выбирал. По его словам, он оказался здесь из-за того, что у него аннулировали американский паспорт, когда он был на пути в Латинскую Америку. При этом Сноуден добавил, что давно выступал с критикой российских властей и российских законов о слежке.

Теги: адвокат, Анатолий Кучерена, Эдвард Сноуден, вид на жительство
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