Адвокат заявил о «пустившем корни» в России Сноудене

Эдвард Сноуден (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, не собирается уезжать из страны. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».

«Эдвард, можно сказать, пустил корни в нашей стране, у него семья, он живет здесь с супругой, имеет работу, все у него хорошо», — сказал юрист.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Кучерену, Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года. «Надеемся, что решение будет принято положительное», — отметил адвокат. По его словам, вопрос получения российского гражданства сейчас не обсуждался.

В 2013 году Сноуден сообщил о существовании методов слежки американских спецслужб за гражданами и о прослушке телефонов мировых лидеров. Россия тогда предоставила ему убежище, которое в 2017 году продлили. Срок действия вида на жительство Сноудена истекает в апреле 2020 года.