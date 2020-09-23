Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший агент АНБ сообщил, что не соглашался на подобное и никогда не имел таких денег. «Я не знаю, кто это сообщил, это очередная спекуляция», — сказал РБК адвокат Сноудена

Книга мемуаров Эдварда Сноудена (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Ранее о таком соглашении сообщал CNN со ссылкой на судебные документы.

«Это не соглашение; Я не соглашался на это», — написал Сноуден. Экс-сотрудник АНБ также отметил, что решение по делу не подлежит исполнению, пока он находится «в изгнании», и добавил, что в любом случае никогда не имел таких денег.

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, подтвердил РБК, что информация о согласии его подзащитного выплатить такую сумму не соответствует действительности. «Я не знаю, кто это сообщил, это очередная спекуляция. Я так понимаю, это американские СМИ. Ни мне, ни Эдварду Сноудену об этом ничего не известно», — заявил он.

Говоря о том, что президент США Дональд Трамп обещал подумать о помиловании Сноудена, адвокат сказал, что об этом не может идти речи. «Эдвард Сноуден не совершал преступление, в отношении него нет приговора суда. Здесь может идти речь только о его преследовании. Речь может идти только о том, чтобы перестали оскорблять его, унижать», — пояснил Кучерена.