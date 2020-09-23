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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший агент АНБ сообщил, что не соглашался на подобное и никогда не имел таких денег. «Я не знаю, кто это сообщил, это очередная спекуляция», — сказал РБК адвокат Сноудена
Книга мемуаров Эдварда Сноудена
Книга мемуаров Эдварда Сноудена (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Ранее о таком соглашении сообщал CNN со ссылкой на судебные документы.

«Это не соглашение; Я не соглашался на это», — написал Сноуден. Экс-сотрудник АНБ также отметил, что решение по делу не подлежит исполнению, пока он находится «в изгнании», и добавил, что в любом случае никогда не имел таких денег.

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, подтвердил РБК, что информация о согласии его подзащитного выплатить такую сумму не соответствует действительности. «Я не знаю, кто это сообщил, это очередная спекуляция. Я так понимаю, это американские СМИ. Ни мне, ни Эдварду Сноудену об этом ничего не известно», — заявил он.

СМИ сообщили о согласии Сноудена выплатить США $5 млн с продажи книги
Политика
Фото:CJ Gunther / EPA / ТАСС

Говоря о том, что президент США Дональд Трамп обещал подумать о помиловании Сноудена, адвокат сказал, что об этом не может идти речи. «Эдвард Сноуден не совершал преступление, в отношении него нет приговора суда. Здесь может идти речь только о его преследовании. Речь может идти только о том, чтобы перестали оскорблять его, унижать», — пояснил Кучерена.

Адвокат заявил о «пустившем корни» в России Сноудене
Общество
Эдвард Сноуден

Защитник добавил, что Сноуден очень любит свою страну и скучает по родине, однако условия, которые создали американские власти, не позволяют ему вернуться и продолжить работу в США. «Он не может себе это позволить: вы же слышите, что говорят в его отношении», — заключил Кучерена.

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О том, что Сноуден согласился выплатить правительству США по иску Минюста более $5 млн из средств, полученных с продаж его книги «Личное дело», 21 сентября сообщил CNN со ссылкой на судебные документы.

В иске утверждается, что Сноуден опубликовал свою книгу, не передав рукопись в ЦРУ и АНБ для предварительного ознакомления, что противоречит обязательствам, которые он на себя взял. Поэтому ведомство потребовало вернуть властям США все доходы, полученные от продажи «Личного дела». По данным CNN, Сноуден заработал на книге около $4,2 млн, а также получил $1,03 млн за свои 56 выступлений. Согласно судебным материалам, во время этих выступлений он раскрывал секретную информацию.

Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке спецслужбами телефонов мировых лидеров в 2013 году. После обнародования данных американец прилетел в Гонконг, а затем в Москву, где ему было предоставлено убежище. Осенью 2015 года Сноуден заявил о готовности вернуться в США и предстать перед судом. В январе 2017-го ему продлили на три года срок вида на жительство в России.

Авторы
Артем Афонский, Мария Лисицына, Михаил Юшков
Эдвард Сноуден книга Минюст США Анатолий Кучерена
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