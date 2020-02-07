Адвокат сообщил о планах Сноудена продлить вид на жительство в России

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден планирует продлить срок действия вида на жительство в России. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передает ТАСС.

По словам адвоката, срок действия вида на жительство Сноудена истекает в апреле 2020 года. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы продлить его еще на несколько лет», — сказал Кучерена на заседании экспертной гостиной «Риски и возможности бизнеса в 2020 году» в Москве.

Кучерена сообщил РБК, что в настоящий момент занимается подготовкой документов. «В ближайшее время, когда они будут готовы, я направлю их в миграционную службу с целью продления вида на жительство Сноудену», — сказал он.

В 2013 году Эдвард Сноуден сообщил о существовании методов слежки американских спецслужб за гражданами и о прослушке телефонов мировых лидеров. Тогда же Россия предоставила ему убежище, которое в 2017 году продлили на три года.

В октябре 2019 года Сноуден заявил, что попал в «ловушку» в России из-за того, что у него аннулировали американский паспорт, когда он был на пути в Латинскую Америку. «Мне не становится легче быть в ловушке в стране, которую я не выбирал», — сказал тогда он.