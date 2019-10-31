Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

С 1 ноября микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать гражданам кредиты под залог жилья. Запрет коснется займов, выдаваемых с целями, не связанными с предпринимательской деятельностью. Также правило не затронет МФО, учредителем или участником которых является Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование.
С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления). Документ о виде на жительство будет выдаваться и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет.
Госпошлина за выдачу вида на жительство вырастет с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб.
1 ноября вступают в силу поправки, законодательно закрепляющие понятия «паломник» и «паломничество». На паломников не будет распространяться закон «Об основах туристской деятельности». Паломнические поездки можно совершать как самостоятельно, так и организованно — заниматься подготовкой и сопровождением таких поездок смогут только религиозные организации. Также будет регламентирован порядок посещения обычными туристами мест паломничества: путешественники должны соблюдать требования к внешнему виду и установленный религиозный порядок.
С 1 ноября в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» войдут все молочные продукты (раньше требования распространялись на сырое молоко, а также сгущенку, сыры и сливочное масло). Теперь в список подконтрольных товаров попадет вся готовая продукция, в том числе мороженое (за исключением фруктового льда).
С 1 ноября перед регистрацией сделок с недвижимостью, сопровождаемых электронной подписью, собственнику будут обязательно отправлять уведомление. Предполагается, что новый порядок защитит собственников от мошенников, которые могут получить доступ к их электронной подписи или подделать ее.