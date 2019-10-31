Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

С 1 ноября 2019 года в России вступает в силу серия нормативных актов, регулирующих разные сферы жизни. Закон об устойчивом Рунете, требования к частным перевозчикам, правила паломничества и другие нововведения — в материале РБК

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Суверенный Рунет

1 ноября вступают в силу нормы, известные как «закон о суверенном Рунете». В соответствии с ним в России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. При появлении угроз Роскомнадзор сможет управлять с помощью установленного операторами оборудования маршрутами трафика. Список угроз определит правительство. Это оборудование также сможет контролировать трафик, блокируя доступ к запрещенным сайтам.

Перевозки

С 1 ноября вступают в силу новые требования к физическим лицам — владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг. Они должны оснастить транспортные средства тахографами — устройствами, контролирующими режим труда и отдыха водителя, а также регистрирующими скорость и пробег.