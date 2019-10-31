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Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
С 1 ноября 2019 года в России вступает в силу серия нормативных актов, регулирующих разные сферы жизни. Закон об устойчивом Рунете, требования к частным перевозчикам, правила паломничества и другие нововведения — в материале РБК
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Суверенный Рунет

1 ноября вступают в силу нормы, известные как «закон о суверенном Рунете». В соответствии с ним в России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. При появлении угроз Роскомнадзор сможет управлять с помощью установленного операторами оборудования маршрутами трафика. Список угроз определит правительство. Это оборудование также сможет контролировать трафик, блокируя доступ к запрещенным сайтам.

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Перевозки

С 1 ноября вступают в силу новые требования к физическим лицам — владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг. Они должны оснастить транспортные средства тахографами — устройствами, контролирующими режим труда и отдыха водителя, а также регистрирующими скорость и пробег.

МФО

С 1 ноября микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать гражданам кредиты под залог жилья. Запрет коснется займов, выдаваемых с целями, не связанными с предпринимательской деятельностью. Также правило не затронет МФО, учредителем или участником которых является Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование.

Вид на жительство

С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления). Документ о виде на жительство будет выдаваться и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет.

Госпошлина за выдачу вида на жительство вырастет с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб.

Паломничество

1 ноября вступают в силу поправки, законодательно закрепляющие понятия «паломник» и «паломничество». На паломников не будет распространяться закон «Об основах туристской деятельности». Паломнические поездки можно совершать как самостоятельно, так и организованно — заниматься подготовкой и сопровождением таких поездок смогут только религиозные организации. Также будет регламентирован порядок посещения обычными туристами мест паломничества: путешественники должны соблюдать требования к внешнему виду и установленный религиозный порядок.

Ветсертификация

С 1 ноября в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» войдут все молочные продукты (раньше требования распространялись на сырое молоко, а также сгущенку, сыры и сливочное масло). Теперь в список подконтрольных товаров попадет вся готовая продукция, в том числе мороженое (за исключением фруктового льда).

Сделки с недвижимостью

С 1 ноября перед регистрацией сделок с недвижимостью, сопровождаемых электронной подписью, собственнику будут обязательно отправлять уведомление. Предполагается, что новый порядок защитит собственников от мошенников, которые могут получить доступ к их электронной подписи или подделать ее.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: Меркурий, Рунет, МФО, паломничество
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