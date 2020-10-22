Глава Нацразведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

По словам Джона Рэтклиффа, к России и Ирану попала информация о регистрации американских избирателей, и эти данные могут быть использованы для того, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» к выборам

Джон Рэтклифф (Фото: Gabriella Demczuk / Pool The New York Times / AP)

Россия и Иран предприняли попытку вмешаться в ход выборов в США, заявил на пресс-конференции глава Национальной разведки Джон Рэтклифф, передает Bloomberg.

«Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — сказал он. Рэтклифф считает, что иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» (цитата по Business Insider).

Глава Нацразведки обратился к американцам с призывом «не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект».

Как утверждает Рэтклифф, Тегеран использовал полученные данные с целью «запугивания избирателей, разжигания общественных беспорядков и нанесения ущерба президенту [Дональду] Трампу». По его словам, представители Ирана также распространяли видео о мошенническом голосовании. «Это видео и любые утверждения о якобы фальшивых бюллетенях не соответствуют действительности», — заявил он.