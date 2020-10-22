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Глава Нацразведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

По словам Джона Рэтклиффа, к России и Ирану попала информация о регистрации американских избирателей, и эти данные могут быть использованы для того, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» к выборам
Джон Рэтклифф
Джон Рэтклифф (Фото: Gabriella Demczuk / Pool The New York Times / AP)

Россия и Иран предприняли попытку вмешаться в ход выборов в США, заявил на пресс-конференции глава Национальной разведки Джон Рэтклифф, передает Bloomberg.

«Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — сказал он. Рэтклифф считает, что иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» (цитата по Business Insider).

Глава Нацразведки обратился к американцам с призывом «не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект».

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Фото:Mark Makela / Getty Images

Как утверждает Рэтклифф, Тегеран использовал полученные данные с целью «запугивания избирателей, разжигания общественных беспорядков и нанесения ущерба президенту [Дональду] Трампу». По его словам, представители Ирана также распространяли видео о мошенническом голосовании. «Это видео и любые утверждения о якобы фальшивых бюллетенях не соответствуют действительности», — заявил он.

По словам Рэтклиффа, представители ведомства не видели подобных действий со стороны России, но знают, что она «получила некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году». «Мы готовы к возможности действий со стороны этих [стран], враждебных демократии», — заверил глава Нацразведки.

Business Insider отмечает, что за несколько минут до выступления Рэтклиффа газета Washington Post опубликовала материал, где говорится, что власти США пришли к выводу, что Иран ответственен за рассылку электронных писем с угрозами, которые на этой неделе получили избиратели — сторонники демократов. В письмах утверждалось, что их авторы связаны с правым движением Proud Boys («Гордые парни»), которое поддерживает Трампа.

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В течение года Вашингтон несколько раз предупреждал, что Россия может вмешаться в президентские выборы в США, намеченные на 3 ноября. В Москве подобные сообщения считают «параноидальными». Россия также неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование по этому делу, пришел к выводу, что вмешательство действительно было и осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. Однако он не установил сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.

Власти США обвиняли во вмешательстве в предстоящие выборы и Иран. В середине сентября NYT сообщила со ссылкой на источники, знакомые с выводами американских спецслужб, что Тегеран не намерен предпринимать в отношении Вашингтона никаких действий, кроме кибератак. По данным спецслужб, в Тегеране считают, что любая атака позволит Трампу сплотить электорат и ответить силовым путем, что может повысить шансы его переизбрания на второй срок.

Автор
Наталия Анисимова
США выборы вмешательство Нацразведка США
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