Глава Нацразведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы
Россия и Иран предприняли попытку вмешаться в ход выборов в США, заявил на пресс-конференции глава Национальной разведки Джон Рэтклифф, передает Bloomberg.
«Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — сказал он. Рэтклифф считает, что иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» (цитата по Business Insider).
Глава Нацразведки обратился к американцам с призывом «не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект».
Как утверждает Рэтклифф, Тегеран использовал полученные данные с целью «запугивания избирателей, разжигания общественных беспорядков и нанесения ущерба президенту [Дональду] Трампу». По его словам, представители Ирана также распространяли видео о мошенническом голосовании. «Это видео и любые утверждения о якобы фальшивых бюллетенях не соответствуют действительности», — заявил он.