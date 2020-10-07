Экс-глава ЦРУ назвал Трампа главной угрозой для выборов президента США

Бреннан проработал в ЦРУ более двух десятилетий, в том числе занимал пост руководителя ведомства с 2013 по 2017 год. Уйдя из правительства, он заработал репутацию одного из самых резких критиков Трампа, отмечает Business Insider.
Накануне была выпущена книга мемуаров Бреннана под названием «Неустрашимый», в которой описан эпизод, произошедший 6 января 2017 года, незадолго до того, как он покинул пост директора ЦРУ. Тогда Бреннан и другие представители разведслужб США проинформировали конгресс и Трампа о «беспрецедентном и тщательно продуманном» вмешательстве России в выборы 2016 года. Во время брифинга избранный президент усомнился в подлинности такой информации, несмотря на то что в этом были уверены руководители ЦРУ, Агентства нацбезопасности, ФБР и нацразведки. Трамп даже предположил, что разведданные могут быть сфабрикованы ради личной выгоды, пишет Бреннан в своей книге.
По словам экс-главы ЦРУ, комментарии избранного президента «вызвали у него отвращение». По окончании брифинга он еще больше убедился в правдивости своей оценки о «нарциссизме и беспринципности» и непригодности Трампа для поста главы государства. «Он не проявил любопытства по поводу того, что сделала Россия и как она провела кампанию по вмешательству в выборы», — говорится в книге Бреннана. По его словам, Трамп не заинтересован в том, «чтобы узнать правду или принять меры, чтобы не допустить повторения».
Расследование вмешательства России в выборы президента 2016 года завершилось в апреле 2019-го. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоговом докладе отметил, что вмешательство действительно было и осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. Однако он не установил сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.
В Кремле неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года и заявляли, что они не имеют ничего общего с действительностью. Следующие выборы президента США назначены на 3 ноября. В течение этого года в Вашингтоне несколько раз предупреждали, что Россия может вмешаться и в них. В Москве подобные сообщения считают «параноидальными».
Сам Трамп неоднократно называл расследование о его связях с Москвой «охотой на ведьм» и также отрицал обвинения. Накануне президент разрешил рассекретить посвященные ему документы, а также бумаги о скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон, его соперницы на предыдущих выборах.