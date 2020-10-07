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Выборы в США ,  
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Экс-глава ЦРУ назвал Трампа главной угрозой для выборов президента США

По словам Джона Бреннана, дезинформация со стороны Белого дома так же опасна, как и вмешательство в выборы со стороны других государств
Джон Бреннан
Джон Бреннан (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Главную угрозу для предстоящих выборов президента США представляет собой действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом в интервью Business Insider заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

«Нечестность, особенно исходящая от кампании Дональда Трампа, и тот факт, что существуют определенные сети, которые продолжают умышленно искажать факты, — это главный риск», — считает экс-глава ЦРУ. По словам Бреннана, Трамп известен тем, что искажает правду, «и он будет продолжать это делать».

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Дезинформация со стороны Белого дома так же опасна, как и вмешательство в выборы со стороны других государств, заявил Бреннан. По его мнению, эти два аспекта тесно связаны, поскольку все происходящее в США «подпитывается и поощряется иностранными заинтересованными лицами».

По словам экс-главы ЦРУ, Россия получила от президентства Трампа «все, на что могла надеяться». «Чем слабее Соединенные Штаты и чем более запятнана наша репутация в глазах мира, тем меньше мы способны играть лидирующую роль, которую играли последние 75 лет», — заявил он.

Бреннан проработал в ЦРУ более двух десятилетий, в том числе занимал пост руководителя ведомства с 2013 по 2017 год. Уйдя из правительства, он заработал репутацию одного из самых резких критиков Трампа, отмечает Business Insider.

Накануне была выпущена книга мемуаров Бреннана под названием «Неустрашимый», в которой описан эпизод, произошедший 6 января 2017 года, незадолго до того, как он покинул пост директора ЦРУ. Тогда Бреннан и другие представители разведслужб США проинформировали конгресс и Трампа о «беспрецедентном и тщательно продуманном» вмешательстве России в выборы 2016 года. Во время брифинга избранный президент усомнился в подлинности такой информации, несмотря на то что в этом были уверены руководители ЦРУ, Агентства нацбезопасности, ФБР и нацразведки. Трамп даже предположил, что разведданные могут быть сфабрикованы ради личной выгоды, пишет Бреннан в своей книге.

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По словам экс-главы ЦРУ, комментарии избранного президента «вызвали у него отвращение». По окончании брифинга он еще больше убедился в правдивости своей оценки о «нарциссизме и беспринципности» и непригодности Трампа для поста главы государства. «Он не проявил любопытства по поводу того, что сделала Россия и как она провела кампанию по вмешательству в выборы», — говорится в книге Бреннана. По его словам, Трамп не заинтересован в том, «чтобы узнать правду или принять меры, чтобы не допустить повторения».

Расследование вмешательства России в выборы президента 2016 года завершилось в апреле 2019-го. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоговом докладе отметил, что вмешательство действительно было и осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. Однако он не установил сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.

В Кремле неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года и заявляли, что они не имеют ничего общего с действительностью. Следующие выборы президента США назначены на 3 ноября. В течение этого года в Вашингтоне несколько раз предупреждали, что Россия может вмешаться и в них. В Москве подобные сообщения считают «параноидальными».

Сам Трамп неоднократно называл расследование о его связях с Москвой «охотой на ведьм» и также отрицал обвинения. Накануне президент разрешил рассекретить посвященные ему документы, а также бумаги о скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон, его соперницы на предыдущих выборах.

Автор
Наталия Анисимова
ЦРУ Джон Бреннан Дональд Трамп
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