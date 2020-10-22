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Выборы на Украине ,  
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Региональные выборы на Украине. Что важно знать

Украина готовится к выборам местных депутатов и мэров городов. Смогут ли Виталий Кличко в Киеве и Геннадий Кернес в Харькове сохранить свои посты и какие риски несут выборы для президента Владимира Зеленского — разбирался РБК
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

25 октября на Украине пройдут местные выборы — мэров городов, депутатов областных, районных и территориальных советов (губернаторы в республике не избираются — их назначает глава государства). Голосование пройдет на фоне просевших рейтингов Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» и может существенно повлиять на политическое будущее президента и его команды.

Это первые местные выборы, проходящие после избрания Зеленского президентом весной 2019 года. Выборы на спорных территориях, в частности в районах, городах, поселках и селах непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и в Крыму, не назначаются и не проводятся.

Что эти выборы означают для команды Зеленского и какими рисками чреваты — разбирался РБК.

Как устроено местное самоуправление на Украине

Украинские органы местного самоуправления обладают более широкими полномочиями и финансовыми возможностями, чем в России, так что это «большой кусок пирога», отмечает украинский политолог Владимир Фесенко, поскольку бюджетные поступления идут в первую очередь в громады (первичные территориальные единицы) и областные центры, в меньшей степени — в районные центры. Для Киева местные власти важны для проведения его решений. Когда Владимир Зеленский стал президентом, мэры городов и органы местного самоуправления, избранные при прежнем президенте Петре Порошенко, продолжили свою работу.

Кто будет бороться за местную власть

Согласно соцопросам, во всех крупных городах Украины с высокой вероятностью побеждают действующие мэры, не связанные со «Слугой народа», — во Львове это правящий с 2006 года Андрей Садовой («Самопомощь»), в Одессе впервые избранный в 2014 году Геннадий Труханов («Доверяй делам»), в Киеве — Виталий Кличко («Удар»), у которого даже есть шанс выиграть в первом туре, в Харькове — Геннадий Кернес («Доверяй делам»), говорит генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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Правда, Кернес, впервые избранный мэром в 2010 году, находится на больничном в связи с тяжелой формой COVID-19. По неподтвержденным данным украинских СМИ, он находится в коме.

Предстоящие выборы будут не особенно успешными для президентской партии, полагает эксперт. Последние опросы относительно политических предпочтений украинцев показали, что пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука догоняет «Слугу народа» — у президентской партии, по разным опросам, около 21%, а у ОПЗЖ — 20%. У «Европейской солидарности» Петра Порошенко — около 17% среди респондентов, которые точно пойдут на выборы и определились, за кого будут голосовать. По результатам агрегированного опроса службы «Рейтинг», на местных выборах 5-процентный барьер преодолевают пять партий (среднее значение по стране за 16–19 октября): «Слуга народа» с 16,7% голосов тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,5%, «Европейская солидарность» с 13,2%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 8,6% и «За майбутне» с 7,4%.

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Падение рейтинга «Слуги народа» объясняется одной ее характерной особенностью, обращает внимание Паниотто: если прежде все украинские партии делились на ориентированные на Европу или Россию с соответствующим территориальным преобладанием (с преимуществом в Центральной или Западной Украине либо на юге и востоке), то «Слуга народа» на прошлогодних парламентских выборах получила относительно равномерную поддержку по всей стране. Это привело к компромиссной политике партии по ключевым вопросам, которая не может удовлетворить ни тех, кто хотел быстрого движения в сторону Европы, ни сторонников сближения с Россией, говорит социолог.

Как украинцы относятся к президенту

Владимир Зеленский остается самым популярным политиком Украины и через год после избрания, хотя рейтинг его снижается. По данным опроса Киевского международного института социологии, если бы президентские выборы проводились в момент опроса, то 31,8% респондентов из числа тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за Зеленского, 18,9% — за Петра Порошенко, 13,3% — за Юрия Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь»), 9,8% — за Юлию Тимошенко («Батькивщина»).

Электоральный рейтинг Зеленского сейчас примерно такой же, как был у него в первом туре президентских выборов, напоминает украинский политолог Вадим Карасев. Ситуация несколько парадоксальная, отмечает Паниотто: доверие и удовлетворенность деятельностью Зеленского упали, а электоральный рейтинг, который зависит от того, кто еще в списке, удержался, что связано с отсутствием альтернативы Зеленскому в глазах избирателей.

При этом 35% респондентов довольны деятельностью украинского президента Владимира Зеленского, 57% — недовольны, посчитали эксперты социологической службы «Рейтинг».

Как Зеленский пытается поднять явку своих сторонников

Также 25 октября впервые в истории Украины одновременно с выборами пройдет всеукраинский опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Он будет проводиться не на избирательных участках, а рядом с ними, волонтерами. Избирателям предстоит ответить на пять вопросов: стоит ли вводить пожизненное заключение за коррупцию, надо ли создавать в Донбассе свободную экономическую зону, стоит ли сократить количество депутатов в парламенте (с 450 до 300), нужно ли легализовать использование медицинского каннабиса для больных людей и вопрос о неисполнении Будапештского меморандума.

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Владимир Зеленский

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной, Великобританией и США, в его рамках Киев отказался от советских запасов ядерного оружия, передав их России взамен на гарантии территориальной целостности. Присоединение Крыма к России и военные действия в Донбассе, по мнению Киева, это соглашение нарушили.

Президентское решение провести опрос вызвало критику со стороны украинских социологов. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко назвал его «не институциональным и не верифицируемым». Этим опросом Зеленский пытается вернуть лидерство в информационной повестке и повысить явку на выборах, уверен украинский политолог Вадим Карасев. Закон при этом он не нарушает, оговаривается эксперт.

Какие задачи стоят перед президентской партией

Задачу поставить своих мэров в крупнейших городах Украины Зеленский перед собой не ставит, признает собеседник РБК, близкий к офису президента. Реальные шансы выиграть выборы мэров у «Слуги народа» есть в одном-двух из 24 центров, где пройдут выборы, но и там победа не гарантирована, отмечает украинский политолог Владимир Фесенко. Задача президентской партии на этих выборах — не занять власть, а войти в нее, считает он. А после президентской партии предстоит договариваться с местными элитами о дальнейшем сотрудничестве. В частности, «Слуга народа» будет претендовать в ряде городов на позиции секретарей горсоветов — глав местных законодательных органов, это вторая фигура в городе после мэра. В случае успешного диалога с избранными мэрами и их негласной коалиции «Слуга народа» сможет получить места председателей комитетов. «Для «Слуги народа» главное сформировать достаточно большие фракции в городских и областных советах. Это позволит обеспечить конструктивные отношения между местным самоуправлением и центральной властью, что очень важно сейчас, в условиях децентрализации, когда местное самоуправление очень укрепилось и экономическое влияние мэров и всего самоуправления очень возросло», — уверен эксперт.

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Владимир Зеленский

По мнению Фесенко, провалом команды Зеленского на предстоящих выборах стала бы ситуация, когда по агрегированным рейтингам у «Слуги народа» будет меньший результат, чем у «Европейской солидарности» или ОПЗЖ. Провалом для команды Зеленского станет и ситуация, при которой депутатам от «Слуги народа» не удастся войти в коалицию большинства с местными мэрами и в большинстве случаев они останутся в оппозиции. Также крайне опасно для президента и его партии, если в нескольких регионах депутаты от «Слуги народа» не преодолеют 5-процентный барьер и их фракции не пройдут в местные советы.

Самый неблагоприятный сценарий — наложение двух или трех этих факторов, продолжает Фесенко. В таком случае итоги местных выборов будут восприниматься как серьезное поражение команды президента. В результате возникнет риск политического кризиса — противники президента могут воспользоваться слабым положением его команды и попытаться ликвидировать доминирование «Слуги народа» в Верховной раде путем переманивания депутатов, добиться досрочного роспуска парламента, тем самым спровоцировав парламентский и правительственный кризисы, предупреждает эксперт.

Фракции «Слуги народа» в Раде уже сейчас бывает сложно добиться большинства голосов (226 из 450) для принятия важных президентских инициатив, признается собеседник РБК, близкий к руководству партии.

Еще один риск, по мнению Фесенко, связан с тем, что мэры крупных городов и председатели областных советов могут создать неформальную коалицию, и тогда оппозиция президенту может появиться не только в парламенте, но и на уровне местного самоуправления.

Автор
Елизавета Антонова
Украина Владимир Зеленский Виталий Кличко Геннадий Кернес
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