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Украинцев спросят о свободной экономической зоне в Донбассе

Вопрос создания свободной экономической зоны в Донбассе станет вторым на всенародном опросе, приуроченном к местным выборам 25 октября
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о содержании одного из пяти вопросов, на которые жителям предложат ответить во время местных выборов 25 октября. Об этом говорится в опубликованном видеообращении политика на его странице в Instagram.

«Пришло время для вопроса номер два: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — сказал Зеленский.

О проведении на Украине в день голосования на местных выборах всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов, Зеленский объявил 13 октября. По его словам, речь идет о «важных вопросах», которые обсуждаются «на улице, на кухне и в интернете», а цель опроса — узнать мнение граждан. Как сообщил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, опрос станет «пробником референдума», чтобы власти могли понять, какие вопросы важны для граждан, и узнать их позицию.

Содержание этих вопросов Зеленский пообещал раскрыть позже. Накануне, 14 октября, президент сообщил о содержании первого вопроса. Украинцам предложат высказаться, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

Зеленский решил вынести на голосование украинцев «пять важных вопросов»
Политика
Владимир Зеленский

В августе текущего года создание свободной экономической зоны в Донбассе допустил первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. По его словам, будучи президентом в 1993 году, он подписал указ об установлении свободной экономической зоны в регионе, «но потом это как-то потерялось». «Но это не означает, что невозможно вернуться к этому вопросу и обсудить его», — отметил Кравчук. Такой шаг позволит дать больше возможностей и правовых свобод для Донбасса, считает политик. 

25 октября на Украине выберут депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также местных глав различных уровней во всех 24 регионах страны. Выборы не будут проводить в подконтрольных Киеву частях Луганской и Донецкой областей.

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Автор
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