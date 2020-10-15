Украинцев спросят о свободной экономической зоне в Донбассе

Вопрос создания свободной экономической зоны в Донбассе станет вторым на всенародном опросе, приуроченном к местным выборам 25 октября

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о содержании одного из пяти вопросов, на которые жителям предложат ответить во время местных выборов 25 октября. Об этом говорится в опубликованном видеообращении политика на его странице в Instagram.

«Пришло время для вопроса номер два: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — сказал Зеленский.

О проведении на Украине в день голосования на местных выборах всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов, Зеленский объявил 13 октября. По его словам, речь идет о «важных вопросах», которые обсуждаются «на улице, на кухне и в интернете», а цель опроса — узнать мнение граждан. Как сообщил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, опрос станет «пробником референдума», чтобы власти могли понять, какие вопросы важны для граждан, и узнать их позицию.

Содержание этих вопросов Зеленский пообещал раскрыть позже. Накануне, 14 октября, президент сообщил о содержании первого вопроса. Украинцам предложат высказаться, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.