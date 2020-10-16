Зеленский анонсировал пункт про коноплю в пяти главных вопросах украинцам

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три последние темы всеукраинского опроса, который пройдет в день местных выборов 25 октября. Одной из них стала легализация каннабиса в медицинских целях. Свое обращение к гражданам лидер опубликовал в Facebook.

Президент предложил ответить на вопрос о том, поддерживают ли граждане легализацию в стране медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных.

В офисе президента также подчеркнули, что считают несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. В администрации Зеленского считают, что без четко выраженного мнения народа дискуссии на эту тему могут продолжаться еще много лет.

Президент также анонсировал, что власти поинтересуются мнением украинцев по поводу того, стоит ли сократить количество депутатов в Верховной раде с 450 до 300, а также должна ли Украина поднять вопрос о соблюдении Будапештского меморандума 1994 года (он предусматривает предоставление стране гарантий безопасности после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия).