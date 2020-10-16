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Зеленский анонсировал пункт про коноплю в пяти главных вопросах украинцам

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три последние темы всеукраинского опроса, который пройдет в день местных выборов 25 октября. Одной из них стала легализация каннабиса в медицинских целях. Свое обращение к гражданам лидер опубликовал в Facebook.

Президент предложил ответить на вопрос о том, поддерживают ли граждане легализацию в стране медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных.

В офисе президента также подчеркнули, что считают несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. В администрации Зеленского считают, что без четко выраженного мнения народа дискуссии на эту тему могут продолжаться еще много лет.

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Президент также анонсировал, что власти поинтересуются мнением украинцев по поводу того, стоит ли сократить количество депутатов в Верховной раде с 450 до 300, а также должна ли Украина поднять вопрос о соблюдении Будапештского меморандума 1994 года (он предусматривает предоставление стране гарантий безопасности после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия).

Зеленский сообщил, что хотел бы и в будущем проводить такие опросы ежемесячно или еженедельно, чтобы говорить с народом «о важном».

О проведении всеукраинского опроса Зеленский сообщил 13 октября. По его словам, опрос проведут в день местных выборов. Позднее он раскрыл две первые темы опросника: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах и стоит ли создать свободную экономическую зону в Донбассе.

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Региональные выборы в стране пройдут 25 октября. Украинцы должны будут избрать депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также местных руководителей различных уровней. В подконтрольных Киеву частях Луганской и Донецкой областей выборы проходить не будут.

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