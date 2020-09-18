Кличко выдвинулся кандидатом в мэры Киева

Виталий Кличко выдвинулся кандидатом на выборах мэра Киева, которые пройдут 25 октября. По соцопросам он лидирует в кампании с рейтингом 43,6%

Виталий Кличко (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Действующего мэра Киева Виталия Кличко выдвинули в мэры города от партии «УДАР», говорится на странице его партии «УДАР» в Facebook.

Конкуренцию ему составят Андрей Пальчевский, Александр Попов, Ирина Верещук и Сергей Притула.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября — в этот день украинцы будут избирать местные органы самоуправления.

По данным опроса украинской социологической группы «Рейтинг», проведенного с 4 по 9 сентября, у Кличко самый высокий рейтинг поддержки среди кандидатов в мэры Киева — 43,6%. На втором месте кандидат от «Голоса» Сергей Притула с 9,8%, на третьем — кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук — у нее 6,9%.

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