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Горсовет Харькова ответил на данные о впавшем в кому мэре Кернесе

Мэрия и близкий друг Кернеса Павел Фукс опровергли данные о том, что политик находится в коме. Глава пресс-службы Горсовета сообщил, что медики диагностировали коронавирус у мэра Харькова

Харьковский городской совет опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что мэр города Геннадий Кернес впал в кому. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что харьковский городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В Горсовете связали появление этих данных с «обострением амбиций не особо удачливых политиков». «Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», — отметили в мэрии.

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Близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс также опроверг эту информацию. «Telegram-каналы и некоторые СМИ пишут, что мой друг мэр Харькова Геннадий Кернес в коме. Это ложь», — заявил он.

По словам Фукса, он разговаривал с Кернесом около 18:00 по местному времени (совпадает с мск). Как отметил предприниматель, мэр Харькова действительно болеет, однако находится в бодром расположении духа и полон сил. «Всегда проверяйте информацию и не верьте фейкам», — заключил Фукс.

Руководитель пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко в беседе с порталом Страна.ua сообщил, что у Кернеса есть некоторые проблемы со здоровьем, которые «абсолютно решаемые». «Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорит, что он «контактный» (имеется в виду заболевание коронавирусом COVID-19. — РБК). Уверяют, что он в сознании», — заявил он.

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В свою очередь источник издания в окружении Кернеса сообщил, что хотя мэр и не в коме, он находится в тяжелом состоянии.

Информация о том, что Кернес впал в кому появилась в украинских СМИ днем 14 сентября. В частности, портал ZN.ua писал, что Кернеса госпитализировали в 17 городскую больницу Харькова с двусторонним воспалением легких. Источники издания в офисе президента страны сообщили, что у мэра Харькова диагностировали коронавирус COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.

Источники в администрации президента и в Горсовете Харькова сообщили ZN.ua, что Кернес находится в коме. Является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, они не уточнили. По их данным, Кернес заболел в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой неделе.

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Геннадий Кернес находится в должности мэра Харькова на протяжении десяти лет. До этого работал секретарем харьковского городского совета. До прихода в политику занимался бизнесом. В частности, он занимал пост президента акционерного общества «НПК-ХОЛДИНГ».

В апреле 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Неизвестный снайпер выстрелил в мэра Харькова в тот момент, когда он занимался спортом в городском парке. Пуля задела легкое, печень и позвоночник. Политик перенес несколько операций. Лечение и реабилитацию Кернес проходил в Израиле.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Геннадий Кернес, госпитализация, Харьков
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