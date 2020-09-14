Горсовет Харькова ответил на данные о впавшем в кому мэре Кернесе

По словам Фукса, он разговаривал с Кернесом около 18:00 по местному времени (совпадает с мск). Как отметил предприниматель, мэр Харькова действительно болеет, однако находится в бодром расположении духа и полон сил. «Всегда проверяйте информацию и не верьте фейкам», — заключил Фукс.
Руководитель пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко в беседе с порталом Страна.ua сообщил, что у Кернеса есть некоторые проблемы со здоровьем, которые «абсолютно решаемые». «Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорит, что он «контактный» (имеется в виду заболевание коронавирусом COVID-19. — РБК). Уверяют, что он в сознании», — заявил он.
В свою очередь источник издания в окружении Кернеса сообщил, что хотя мэр и не в коме, он находится в тяжелом состоянии.
Информация о том, что Кернес впал в кому появилась в украинских СМИ днем 14 сентября. В частности, портал ZN.ua писал, что Кернеса госпитализировали в 17 городскую больницу Харькова с двусторонним воспалением легких. Источники издания в офисе президента страны сообщили, что у мэра Харькова диагностировали коронавирус COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.
Источники в администрации президента и в Горсовете Харькова сообщили ZN.ua, что Кернес находится в коме. Является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, они не уточнили. По их данным, Кернес заболел в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой неделе.
Геннадий Кернес находится в должности мэра Харькова на протяжении десяти лет. До этого работал секретарем харьковского городского совета. До прихода в политику занимался бизнесом. В частности, он занимал пост президента акционерного общества «НПК-ХОЛДИНГ».
В апреле 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Неизвестный снайпер выстрелил в мэра Харькова в тот момент, когда он занимался спортом в городском парке. Пуля задела легкое, печень и позвоночник. Политик перенес несколько операций. Лечение и реабилитацию Кернес проходил в Израиле.