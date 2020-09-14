Горсовет Харькова ответил на данные о впавшем в кому мэре Кернесе

Мэрия и близкий друг Кернеса Павел Фукс опровергли данные о том, что политик находится в коме. Глава пресс-службы Горсовета сообщил, что медики диагностировали коронавирус у мэра Харькова

Харьковский городской совет опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что мэр города Геннадий Кернес впал в кому. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что харьковский городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В Горсовете связали появление этих данных с «обострением амбиций не особо удачливых политиков». «Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», — отметили в мэрии.

Близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс также опроверг эту информацию. «Telegram-каналы и некоторые СМИ пишут, что мой друг мэр Харькова Геннадий Кернес в коме. Это ложь», — заявил он.