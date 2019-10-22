Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии

У США осталось 1,5 часа на то, чтобы выполнить условия соглашения о прекращении огня на севере Сирии, напомнил Сергей Шойгу. США и Турция 17 октября договорились приостановить турецкую операцию

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

У США остался один час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Для того, чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них осталось один час 31 минута. Истекают те самые 120 часов (соглашения о прекращении огня на севере Сирии между Турцией и курдами - РБК), которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех трех пунктах. Их было то три, то 11, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения», — сказал он.

Начиная с 9 октября, Турция проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник свободы» против курдских формирований, которых Анкара считает террористами. Соединенные Штаты выступили против проведения турецкой операции и ввели в отношении нескольких ведомств Анкары экономические санкции.

17 октября США и Турция договорились о временной приостановке операции на 120 часов. За это время курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны выйти из зоны границы, после чего Анкара пообещала завершить операцию. В обмен на это Вашингтон договорился снять с Анкары ограничения.