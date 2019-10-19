В соглашении из 13 пунктов не указаны географические координаты зоны безопасности. Командующий курдской группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) Абди Мазлум заявил, что соглашение о прекращении огня распространяется только на текущую зону боевых действий — районы городов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. Последний, несмотря на заявления в начале недели, турецким войскам так и не удалось захватить — там последние несколько дней SDF вели уличные бои с отрядами поддерживаемой Турцией вооруженной оппозиции «Сирийской свободной армии» (SNA) и именно оттуда поступали сообщения о срыве перемирия. «В SDF готовы сделать все, чтобы сохранить перемирие, и США дали нам гарантии», — сказал Мазлум в эфире телеканала Ronahi TV. Он также ответил, что курды договаривались о перемирии с Анкарой в последние три дня. Президент Турции, выступая в пятницу на пресс-конференции, заявил, что в договоренностях речь шла о зоне безопасности шириной 32 км и длиной 444 км с запада на восток Сирии.

С 13 октября, после того как курды пошли на соглашение с Дамаском, правительственная армия продолжает занимать рубежи на севере страны. В четверг Дамаск установил контроль над сирийско-турецкой границей на участке от Джараблуса до Кобани — там же находятся и российские военные (об этом, в частности, говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу). Правительственные войска также заняли Манбидж с пригородами, а также участок трассы М4 от столицы сирийского Курдистана Эль-Камышлы до города Таль-Тамр.

Мешает ли соглашение с Пенсом планам Эрдогана

В конце сентября на Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что в планах Анкары сформировать 480-километровую зону безопасности вдоль сирийской-турецкой границы (речь шла об участке от Джараблуса и до самого Ирака). В образовавшейся в случае успеха буферной зоне турецкий президент планировал разместить 2 млн сирийских беженцев (всего в Турции находится около 3,6 млн беженцев). Однако опрошенные РБК эксперты полагают, что планы Эрдогана в реальности не были такими масштабными.

Скорее всего, достигнутые между Вашингтоном и Анкарой договоренности касаются 130–140-километрового участка сирийско-турецкой границы от Тель-Абъяда до Рас-эль-Айна, где проживает преимущественно арабское население, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилл Семенов. Он также обращает внимание на то, что турецкая операция началась, после того как американские войска покинули именно эти два города. Речи о Кобани или Эль-Камышлы пока не идет — на это указывает положение сирийских и американских войск, отметил он в разговоре с РБК. Поэтому, скорее всего, Турция и не собиралась устанавливать контроль над всей сирийско-турецкой границей. «Если это так, то угроза для Анкары со стороны SDF не снимается. Основные районы, где находятся базы курдских отрядов самообороны, либо ближе к границе с Ираком, либо как раз в районе Кобани. Однако контроль над этим участком поможет Турции решить проблему с беженцами — их могут переселить именно туда», — рассуждает Семенов.

О том, что Турция обещала не вести боевых действий в сирийском Кобани, заявил после переговоров в Анкаре вице-президент США Майк Пенс. Однако Чавушоглу опроверг его слова. «Мы не обещали, что не войдем в Кобани или еще куда-либо», — сказал он. Ранее о планах захватить Кобани говорил и сам Эрдоган. Более того, турецкий лидер также заявил, что обсуждал это с Москвой и она была не против.

Целью Анкары в ходе операции были Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн, соглашается эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. Безопасность столицы сирийского Курдистана Эль-Камышлы гарантирована неполным выводом американских войск, продолжает он. Несмотря на разницу в публичных оценках зоны перемирия, в целом, по мнению Мардасова, Турции и курдам выгодно его соблюсти. Если курды нарушат режим прекращения огня, Анкара всегда сможет обвинить Вашингтон в невыполнении договоренностей. Если перемирие нарушит Анкара, Вашингтон может ввести санкции.

Опасность санкций 14 октября США ввели персональные санкции против министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Под санкциями также оказались турецкие Минэнерго и Минобороны. Трамп также сообщил о прекращении торговых переговоров с Турцией и пообещал повысить с 25 до 50% пошлины на турецкую сталь. Американские конгрессмены такой подход президента Трампа посчитали недостаточным, и уже до переговоров Эрдогана с Пенсом влиятельные сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен представили законопроект, который предусматривает санкции в отношении турецкого руководства, финансовых институтов, энергетического сектора, возможности иностранцам покупать турецкий госдолг. В оценках результатов договоренностей президента Турции с американским вице-президентом соавторы разошлись. Грэм высоко оценил результативность визита Пенса, а вот Ван Холлен в пятницу написал в Twitter, что законопроект по санкциям надо вводить как можно быстрее. Такую позицию он занял, после того как стало известно, что турецкая сторона получила от переговоров все, что хотела. Однако без поддержки Грэма провести законопроект будет сложно. Приостановка военных действий с возможностью отмены санкций положительно сказалось на курсе лиры — он вырос по отношению к доллару почти на 1% (сообщил Reuters).

Выгодно ли соглашение Москве

В день визита Пенса в Турцию в Анкару летала и российская делегация в составе спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и замминистра иностранных дел Сергея Вершинина. По итогам встречи МИД России опубликовал короткое сообщение: «Была подтверждена общая убежденность, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики». Таким образом, Москва подтвердила свою позицию о необходимости полного восстановления суверенитета Сирии, хотя планы Анкары по созданию буферной зоны на сирийско-турецкой границе этой идее противоречат. На следующей неделе, 22 октября, Эрдоган прилетит в Сочи, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Он уже заявил, что цель переговоров — «добиться с Россией разумного соглашения» о выводе курдских отрядов с подконтрольных Дамаску территорий.

В сложившейся ситуации действия Турция на руку России, считает эксперт Мардасов. К началу операции Анкару подтолкнуло желание Трампа вывести военных из Сирии, которые отошли вглубь страны, напоминает он. Начало операции, в свою очередь, ожидаемо подтолкнуло курдов к союзу с Дамаском. Отход военных США отвечает и интересам Турции, потому что для борьбы с курдским сепаратизмом Анкаре проще договариваться с Дамаском и его союзниками, нежели с США, которые выполняют скорее роль наблюдателей, а Москва никогда не была заинтересована в тесном сотрудничестве Турции и США, потому что так Анкара выпадает из астанинского формата (Россия, Турция, Иран) и, соответственно, получает большую свободу действий в Сирии, подытоживает эксперт.