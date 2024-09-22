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Военная операция на Украине ,  
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Из Глухова в Сумской области эвакуировали почти треть жителей

Сюжет
Военная операция на Украине
Город на данный момент покинули 10 тыс. человек, из них почти 70% детей, сообщила глава Глуховской общины Надежда Вайло. 9 сентября в Глухове, Свессе и Эсмани была объявлена обязательная эвакуация
Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из Глухова в Сумской области эвакуировали уже почти треть населения, из них почти 70% детей. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА) в телеграм-канале.

9 сентября в Глухове, Свессе и Эсмани была объявлена обязательная эвакуация по распоряжению главы ОВА Владимира Артюхи.

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«Я считаю, что эта эвакуация сегодня действительно актуальна. Потому что наш город находится в приграничной зоне, и мы все чувствуем, что увеличилось количество обстрелов. Мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, особенно детей, сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия», — сказала глава Глуховской общины Надежда Вайло.

Она уточнила, что город на данный момент покинули 10 тыс. человек.

Глухов, Эсмань и Свесса находятся в Шосткинском районе, примерно в 10 км от украинско-российской границы. В Глухове к началу 2022 года проживали около 30 тыс. человек; по данным на 2020 год, в Свессе жили примерно 5,8 тыс. человек, а в Эсмани — около 1,3 тыс.

Украинские власти сообщали об участившихся обстрелах и повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Сумской области, связывая это с наступлением ВСУ на Курскую область.

В августе, после начала боев в Курской области, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов Сумской области, оттуда на тот момент уже выехали более 20 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. детей. Генштаб ВСУ ограничил передвижение в 20-километровой приграничной зоне в этом регионе.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении резервов, военной техники и объектов ВСУ в Сумской области.

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Елена Чернышова
Сумская область эвакуация Военная операция на Украине
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