Глава Рыльского района рассказал об эвакуации в первые дни вторжения ВСУ

Эвакуация жителей Рыльска, 9 августа 2024 года (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В день прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область было получено распоряжение об эвакуации населения, после чего жителей приграничных сел вывозили автобусы, прибывшие из Курска, сообщил РБК глава Рыльского района Андрей Белоусов.

По его словам, до вторжения в 15-километровой зоне проживали более 15 тыс. человек. По состоянию на 18:00 18 сентября там оставались 320 жителей. Эвакуацию населения ряда сел Рыльского района объявили в середине августа.

Сотрудники администрации составили списки желающих выехать жителей, после чего их забирали, везли сначала в Рыльск, потом — в Курск, сообщил Белоусов. Там они останавливались в пунктах временного размещения или у родственников.

Как отметил глава Рыльского района, пациентов психоневрологического интерната в селе Краснооктябрьское успели эвакуировать за двое суток до прихода ВСУ. В самом Рыльске был сформирован пункт сбора людей, куда также попадали жители населенных пунктов Кореневского и Глушковского районов. В это время в городе были слышны взрывы и «немного чувствовалась» паника, рассказал чиновник.

Из Рыльска тогда же начали уезжать жители, там закрылись почти все продуктовые магазины, аптеки, банки, почта. По словам Белоусова, в первые дни люди использовали запасы продуктов и гуманитарную помощь. «Понимая, что жизнь продолжается, мы начали общаться с областью, с магазинами, — рассказал он. — Через семь-десять дней у нас уже было около восьми открытых магазинов. На то количество людей, которое здесь было, этого хватало».

Позднее в Рыльске открылись отделение Сбербанка и центральная почта. Вместе с тем Белоусов признал сложности с восстановлением подачи электричества. По его словам, ремонтным бригадам необходимо прикрытие средств радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

Рыльск расположен в 124 км западнее Курска. ВСУ обстреливают часть сел Рыльского района, бои идут в соседних Глушковском и Кореневском районах.

Жителей обстреливаемых сел вывозят сотрудники администрации района и муниципалитетов, полицейские и волонтеры, в частности члены Добровольной народной дружины, сказал Белоусов.

ВСУ осуществили вторжение в Курскую область 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей этой операции появление «буферной зоны». В регионе была создана военная комендатура, утверждал главком ВСУ Александр Сырский.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как «масштабную провокацию». Он выразил уверенность в провале планов ВСУ в Курской области и пообещал разобраться с «забравшимися бандитами».