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Военная операция на Украине ,  
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Жителей 183 населенных пунктов Сумской области решили эвакуировать

Сюжет
Военная операция на Украине
Из Сумской области выехали более 20 тыс. человек, жители 183 населенных пунктов подлежат эвакуации, заявил глава МВД Украины. Минобороны России отчитывалось об ударах по резервам ВСУ в регионе в ответ на атаки Курской области
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов Сумской области, свои дома уже покинули более 20 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. — дети, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Его слова приводит «РБК-Украина».

С 6 августа в граничащей с Сумской Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны России отчитывалось об ответном поражении резервов ВСУ в Сумской области. Спустя сутки там объявили принудительную эвакуацию жителей 23 населенных пунктов. Глава областной военной администрации Владимир Артюх называл «достаточно напряженной» ситуацию в этом регионе.

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Фото:John Moore / Getty Images

13 августа украинский Генштаб на фоне увеличения интенсивности боев ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне в Сумской области — туда решили пускать только граждан Украины с отметкой о регистрации проживания в этом регионе.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов называл целью наступления ВСУ в Курской области захват Суджанского района. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов, а из Суджанского и Кореневского районов выехали 121 тыс. человек.

В Курской области действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. Последний также объявили в Белгородской и Брянской областях. Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ «масштабной провокацией».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Сумская область эвакуация Курская область МВД Украины
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