Жителей 183 населенных пунктов Сумской области решили эвакуировать
Первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов Сумской области, свои дома уже покинули более 20 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. — дети, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Его слова приводит «РБК-Украина».
С 6 августа в граничащей с Сумской Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны России отчитывалось об ответном поражении резервов ВСУ в Сумской области. Спустя сутки там объявили принудительную эвакуацию жителей 23 населенных пунктов. Глава областной военной администрации Владимир Артюх называл «достаточно напряженной» ситуацию в этом регионе.
13 августа украинский Генштаб на фоне увеличения интенсивности боев ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне в Сумской области — туда решили пускать только граждан Украины с отметкой о регистрации проживания в этом регионе.
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов называл целью наступления ВСУ в Курской области захват Суджанского района. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов, а из Суджанского и Кореневского районов выехали 121 тыс. человек.
В Курской области действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. Последний также объявили в Белгородской и Брянской областях. Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ «масштабной провокацией».
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