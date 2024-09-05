Минобороны сообщило о поражении резервов 12 бригад ВСУ в Сумской области

На фоне операции ВСУ под Курском Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении резервов и бронетехники в соседнем регионе. За прошедшие сутки там были поражены резервы 12 бригад ВСУ

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Российские военные поразили резервы 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Сумской области, заявили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь», — говорится в сообщении.

На курском направлении, по данным Минобороны, отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка. За последние сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,1 тыс. военнослужащих, а также 81 танк и 72 бронетранспортера.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим контртеррористической операции. Спустя два дня президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории.

На фоне операции ВСУ под Курском участились обстрелы Сумской области. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении резервов, иностранной бронетехники, пунктов управления и складов с боеприпасами ВСУ в регионе. Также сумские власти сообщали о повреждении энергообъектов на территории региона. Кроме этого накануне глава сумской ОВА Владимир Артюх объявил, что вскоре власти начнут эвакуировать жителей из приграничного города Глухова, в котором на начало 2022 года проживало около 30 тыс. человек.