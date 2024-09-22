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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Группировка обещала, что Израиль ждет «расплата» за теракты в Ливане на этой неделе. Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по Бейруту. В Израиле сообщили об одном пострадавшем после атаки
Последствия удара Израиля по Ливану
Последствия удара Израиля по Ливану (Фото: Karamallah Daher / Reuters)

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет по территории Израиля, сообщила армия еврейского государства в телеграм-канале. На севере страны были включены сирены.

«Было обнаружено около 10 снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля. Большинство снарядов были перехвачены», — отметили военные.

Обломки одной из перехваченных ракет упали в районе Назарета, сообщила The Times of Israel. Газета со ссылкой на медиков пишет, что один мужчина в возрасте 60 лет был легко ранен осколками после перехвата. При этом атаку издание называет «самым масштабным ракетным обстрелом Израиля со стороны «Хезболлы» с начала войны в октябре» 2023-го.

Сама «Хезболла» заявила о пуске сотни ракет в сторону Израиля, об этом говорится в сообщении в ее телеграм-канале. «Некоторые из которых были крупнокалиберными», — добавили в группировке.

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Фото:Jim Urquhart / Reuters

Напряженность между Израилем и Ливаном обострилась после серии терактов в последнем, когда произошли подрывы пейджеров, раций и другой техники, а также авиаудара Израиля по ливанской столице Бейруту. «Хезболла» заявляла, что Израиль ждет расплата за совершенные атаки.

Подрыв пейджеров, многие из которых принадлежали членам группировки «Хезболла», произошел 17 сентября. Были ранены свыше 4 тыс. человек, жертвами стали более 30, включая детей. На следующий день произошли взрывы раций и другой техники, погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения.

20 сентября израильские ВВС нанесли удар по Бейруту. Погибли более 30 человек, пострадали свыше 60. В армии еврейского государства заявили, что в результате этого удара погибли 16 высокопоставленных членов «Хезболлы».

Кроме того, в эти дни Израиль атаковал пусковые установки «Хезболлы» в Ливане и иные позиции. За 21 сентября, например, было поражено около 290 целей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Хезболла Израиль Ливан ракетный удар
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