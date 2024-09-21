Израиль заявил о ликвидации верхушки «Хезболлы» при ударе по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти полностью ликвидировала военное командование шиитского движения «Хезболла» при авиаударе по пригороду Бейрута 20 сентября, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
По данным израильской армии, среди погибших — командир элитного подразделения «Радван» Ибрагим Акиль, руководивший военными операциями «Хезболлы» и причастный к разработке плана вторжения в Галилею на севере Израиля. В ливанском движении подтвердили его смерть.
Всего погибли 16 высокопоставленных членов «Хезболлы», в том числе несколько командиров «Радвана», отметили в ЦАХАЛ. Авиаудар был нанесен во время их встречи с Акилем в Дахии — южном пригороде ливанской столицы.
«Мы продолжим действовать против любой террористической организации, которая представляет угрозу для наших гражданских лиц, на всех фронтах», — заключили в израильской армии.
Взрывы в пригороде Бейрута прогремели днем 20 сентября. Армейское радио Израиля называло целью удара Акиля. Шиитский командир находился в розыске США. За информацию о нем американские власти обещали награду в $7 млн. По данным Вашингтона, Акиль был причастен к захвату заложников, в том числе американцев, в Ливане и к взрыву в посольстве США в Бейруте в 1980-е годы.
По данным ливанского Минздрава, в результате атаки погибли 37 человек, еще около 60 пострадали.
«Хезболла» возложила ответственность за атаку на еврейское государство и пообещала ответ, «откуда не ждали». Израиль не комментировал свою причастность к произошедшему, однако глава Минобороны Йоав Галант объявил о начале новой фазы войны. 20 сентября группировка сообщила, что обстреляла 140 ракетами приграничные военные объекты, в том числе базы ПВО, и бронетанковую бригаду на севере Израиля.
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