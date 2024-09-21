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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль заявил о ликвидации верхушки «Хезболлы» при ударе по Ливану

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации 16 командиров «Хезболлы» при ударе по Ливану
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
При авиаударе по пригороду Бейрута 20 сентября ликвидированы 16 командиров «Хезболлы», в том числе Ибрагим Акиль, сообщила ЦАХАЛ. В США его считали причастным к захвату заложников и взрыву посольства в 1980-е годы
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти полностью ликвидировала военное командование шиитского движения «Хезболла» при авиаударе по пригороду Бейрута 20 сентября, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, среди погибших — командир элитного подразделения «Радван» Ибрагим Акиль, руководивший военными операциями «Хезболлы» и причастный к разработке плана вторжения в Галилею на севере Израиля. В ливанском движении подтвердили его смерть.

Всего погибли 16 высокопоставленных членов «Хезболлы», в том числе несколько командиров «Радвана», отметили в ЦАХАЛ. Авиаудар был нанесен во время их встречи с Акилем в Дахии — южном пригороде ливанской столицы.

«Мы продолжим действовать против любой террористической организации, которая представляет угрозу для наших гражданских лиц, на всех фронтах», — заключили в израильской армии.

Взрывы в пригороде Бейрута прогремели днем 20 сентября. Армейское радио Израиля называло целью удара Акиля. Шиитский командир находился в розыске США. За информацию о нем американские власти обещали награду в $7 млн. По данным Вашингтона, Акиль был причастен к захвату заложников, в том числе американцев, в Ливане и к взрыву в посольстве США в Бейруте в 1980-е годы.

По данным ливанского Минздрава, в результате атаки погибли 37 человек, еще около 60 пострадали.

«Хезболла»: что известно о подвергшейся «пейджерной атаке» группировке
База знаний
Фото:Courtney Kealy / Getty Images
После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС «Хезболла» стала регулярно наносить «удары солидарности» по северным районам еврейского государства. ЦАХАЛ в ответ обстреливает позиции группировки. Ситуация резко обострилась после того, как 17 и 18 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, рации и другая техника, которая принадлежала членам «Хезболлы». Десятки человек погибли, еще около 3 тыс. пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за атаку на еврейское государство и пообещала ответ, «откуда не ждали». Израиль не комментировал свою причастность к произошедшему, однако глава Минобороны Йоав Галант объявил о начале новой фазы войны. 20 сентября группировка сообщила, что обстреляла 140 ракетами приграничные военные объекты, в том числе базы ПВО, и бронетанковую бригаду на севере Израиля.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина Ливан ХАМАС Хезболла Бейрут авиаудар
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