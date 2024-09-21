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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Число жертв удара ВВС Израиля по Бейруту достигло 31

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Число погибших в результате атаки ВВС Израиля по южным районам Бейрута увеличилось до 31 человека, жертвами в том числе стали трое детей и семь женщин, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра здравоохранения Ливана Фираса Абьяда.

По словам Абьяда, погибшим детям было по четыре, шесть и десять лет. Кроме того, пострадали 68 человек, двое находятся в критическом состоянии, уточнил он.

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По данным Al Jazeera, 23 человека все еще считаются пропавшими без вести.

20 сентября армия Израиля объявила о точечном ударе по Бейруту. Целью атаки назвали одного из ключевых лидеров группировки «Хезболла» Ибрагима Акила, который командовал силами подразделения «Радван», специализирующегося на операциях на территории Израиля. Израильская сторона сообщила о его гибели.

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