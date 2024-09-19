Как Израиль готовится к возможной войне с «Хезболлой»

После волны взрывов пейджеров и раций в Ливане израильское правительство объявило о «новой фазе» боевых действий против «Хезболлы». Каким военным потенциалом обладает каждая из сторон и как прошла их последняя война — в статье РБК

Пожарный борется с огнем после ракетного обстрела из Ливана в Кирьят-Шмоне, на севере Израиля, 18 сентября 2024 года (Фото: Ayal Margolin / JINI / XinHua / Global Look Press)

В ночь на 19 сентября израильские ВВС и артиллерия нанесли удары по объектам и оружейному складу ливанской шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. В ответ группировка атаковала израильские позиции в приграничных районах, использовав противотанковые ракеты и дроны со взрывчаткой. Сообщается по меньшей мере о восьми раненых военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На протяжении всего дня ЦАХАЛ продолжила наносить удары по югу Ливана, израильские истребители были замечены в небе над Бейрутом и долиной Бекаа на востоке страны, передает Kan. В тот же день израильская армия сообщила, что глава генерального штаба Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» — то есть на границе с Ливаном.

Что спровоцировало новый виток напряженности

Обмену ударами предшествовала масштабная диверсия в Ливане: 17 сентября взорвались тысячи пейджеров, 18 сентября — сотни раций и других беспроводных устройств, которыми пользовались члены «Хезболлы». В итоге ранены свыше 4 тыс. человек, погибли по меньшей мере 32, включая детей. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за этих взрывов.

Как выяснила The New York Times, при подготовке к этой операции Израиль (традиционно он не берет на себя ответственность за такие акции) создал как минимум три подставные фирмы. Одна из них, венгерская BAC Consulting, получила права на производство пейджеров под брендом тайваньской Gold Apollo. Оно осуществлялось под контролем израильской разведки. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает со ссылкой на источники, что подготовленные особым образом устройства взорвались 17 сентября через четыре секунды после получения специального сообщения. Незадолго до акции Израиль предупредил США, что готовит некую операцию против «Хезболлы», но не стал уточнять, какую именно. Поэтому новости о взрывах устройств связи группировки по большому счету застали Вашингтон врасплох, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Несмотря на то что Израиль и «Хезболла» обменивались ударами как до начала войны в Газе в октябре, так и после, летом противостояние между ними достигло беспрецедентно высокого уровня. Во время ракетного обстрела 27 июля один из снарядов «Хезболлы» упал на футбольное поле в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате погибли 12 детей из общины друзов. В ответ 30 июля ЦАХАЛ нанесла удар по южному пригороду Бейрута, ликвидировав одного из самых высокопоставленных оперативников «Хезболлы» Фуада Шукра.

Эти два события привели к самому масштабному за 18 лет обмену ударами между Израилем и ливанской группировкой: ранним утром 25 августа 100 израильских истребителей нанесли удары более чем по 270 целям в 40 различных локациях на юге Ливана, уничтожив, по сообщению ЦАХАЛ, тысячи ракет и ликвидировав по меньшей мере шесть членов «Хезболлы». В ответ группировка выпустила в сторону израильской территории несколько сотен ракет и дронов (ЦАХАЛ говорила, что ракет было 230, «Хезболла» — 340). Однако сползания к полномасштабной войне не произошло.

Однако после акции в Ливане 17–18 сентября эксперты и официальные лица вновь заговорили о риске нового вооруженного конфликта — такой оценкой, в частности, поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Очевидно, что логика детонации всех этих устройств заключается в том, чтобы нанести упреждающий удар перед крупной военной операцией», — заявил он журналистам. Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб заявил в интервью CNN о неизбежности ответного удара со стороны «Хезболлы». «Это страшный момент, и мы боимся начала войны, потому что мы не хотим войны», — сказал дипломат.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла 19 сентября выступил с видеообращением, в котором заявил: «Это преступное деяние является крупной террористической операцией, актом геноцида и массовых убийств и равносильно объявлению войны». По его словам, Израиль «перешел все красные линии». Насралла при этом выступал на фоне красного цвета, который в мусульманской традиции символизирует кровь, пролитую мучениками, и месть за их гибель.

К прямому столкновению с «Хезболлой» израильские власти готовятся уже давно. Еще в апреле ЦАХАЛ заявила о готовности «перейти от обороны к нападению», а 4 июня Халеви анонсировал скорое наступление в приграничных районах. 18 июня израильская армия объявила об утверждении оперативных планов наступления на территории Ливана, однако пока ограничивалась лишь точечными ударами с воздуха. 16 сентября военно-политический кабинет добавил в официальные цели войны с ХАМАС пункт о «безопасном возвращении жителей севера в свои дома» (из-за обстрелов районов на границе двух стран свои дома покинули около 60 тыс. израильтян и более 110 тыс. ливанцев). А 18 сентября стало известно, что ЦАХАЛ перебросила одно из своих подразделений — 98-ю дивизию — из сектора Газа на границу с Ливаном. Как отмечает Ynet, всего в секторе Газа были три дивизии ЦАХАЛ — 98-я, 162-я и 252-я. Первая состоит из бригад коммандос и парашютно-десантных войск. Решение о ее переброске было принято «в ожидании потенциальной эскалации». В израильской армии прямо не подтвердили факт переброски конкретно этой дивизии, однако министр обороны Йоав Галант заявил о «смещении центра тяжести на север» — то есть к границе с Ливаном. «Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», — пояснил он. В тот же вечер состоялось заседание кабинета министров, который наделил Галанта и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полномочиями по проведению военных операций против «Хезболлы», в том числе способных повлечь за собой полномасштабную войну — первую с 2006 года. Нетаньяху также выступил с обращением, в котором пообещал 60 тыс. эвакуированных жителей севера Израиля, что они смогут вернуться домой.

Вторая ливанская война началась 12 июля 2006 года, когда бойцы ливанской группировки атаковали израильский пограничный пост, взяв в плен двух солдат и убив нескольких других. В ответ Израиль начал масштабные воздушные удары по инфраструктуре и военным объектам «Хезболлы». Боевые действия продолжались около месяца и охватили преимущественно юг Ливана. Ливанская группировка проводила массированные ракетные обстрелы северных районов Израиля. ЦАХАЛ удалось продвинуться вглубь Ливана на 15–20 км, выйдя к реке Литани. Война закончилась 14 августа с объявлением о прекращении огня в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701. В результате конфликта погибли более 1,2 тыс. человек в Ливане, включая мирных жителей, а также около 160 израильтян. Конфликт привел к значительным разрушениям в Ливане. Порядка 974 тыс. ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, были разрушены 125 тыс. жилых домов и квартир. Прямой экономический урон от войны, по подсчетам Бейрута, составил $2,8 млрд, еще $2,2 млрд составили косвенные убытки. Значительный урон был нанесен инфраструктуре Ливана: в ходе бомбардировок были уничтожены мосты, дороги, взлетно-посадочные полосы, порты, фабрики, сети водо- и энергоснабжения. Помимо прекращения огня резолюция СБ ООН 1701 также предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил Организации Объединенных Наций и подразделений регулярной ливанской армии. Израиль утверждает, что «Хезболла» нарушает эту резолюцию.

Каким военным потенциалом обладает каждая из сторон

Согласно индексу портала Global Firepower, ЦАХАЛ — 17-я по мощи армия в мире. По данным ежегодника The Military Balance 2024, в ЦАХАЛ служат 169,5 тыс. военнослужащих, в резерве — еще 465 тыс. человек. С началом войны против ХАМАС были мобилизованы около 300 тыс. из них. В арсенале ЦАХАЛ — бронетранспортеры и танки, артиллерия, ракеты, истребители, вертолеты, военные корабли и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Танков — важного подспорья для проведения наземной операции — свыше 2,2 тыс.

На вооружении ВВС Израиля находятся 340 самолетов, включая 196 американских истребителей F-16 различных модификаций, а также 145 вертолетов. Израиль также обладает ядерным арсеналом. По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), он состоит примерно из 80 ядерных зарядов: 30 из них — авиабомбы, а в качестве носителей оставшихся могут быть использованы баллистические ракеты средней дальности «Иерихон-2», предположительно, развернутые на военной базе к востоку от Иерусалима.

В рядах «Хезболлы», по оценкам ЦАХАЛ, состоят 20–25 тыс. бойцов, у группировки также несколько десятков тысяч резервистов. Израильские военные отдельно выделяют элитное подразделение «Радван», специализирующееся на операциях внутри Израиля и планировании захвата приграничных территорий и общин. ЦАХАЛ оценивает численность этого подразделения в несколько тысяч хорошо подготовленных бойцов, некоторые из которых имеют опыт участия в боевых действиях в Сирии. Хасан Насралла в 2021 году заявил, что в его подчинении находятся 100 тыс. подготовленных бойцов, что превосходит численность ливанской армии (около 85 тыс.). Базирующееся в Лондоне издание Arab Weekly, а также Sky News назвали это число завышенным.

В арсенале «Хезболлы», по разным оценкам, 100–150 тыс. ракет и снарядов различной дальности иранского и российского производства, включая высокоточные ракеты, неуправляемые снаряды, а также порядка 140 тыс. минометных мин. По этому показателю группировка превосходит армии некоторых стран. «Хезболла» утверждает, что ее ракеты способны поразить цели в любой части Израиля.

По данным ЦАХАЛ, на вооружении у ливанской группировки также несколько сотен БПЛА, дальность некоторых из которых достигает 400 км, 17 ракетных комплексов класса «воздух — земля», а также около 100 противокорабельных ракет. В число последних, предположительно, входят сверхзвуковые ракеты П-800 «Оникс» российского производства (экспортное название — «Яхонт») с дальностью до 300 км. «Хезболла» также утверждает, что обладает ракетами класса «земля — воздух», которые успешно сбивают израильские БПЛА. При этом группировка не располагает авиацией и бронетанковой техникой в Ливане, однако, по некоторым данным, держит танки Т-72 и Т-54/55 в соседней Сирии.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Григорий Лукьянов ранее заявил РБК, что если сентябрьская диверсия Израиля в Ливане достигла своих целей, то она нанесла значительный урон управленческой структуре «Хезболлы», подорвав координацию среди членов группировки и ее способность проводить масштабные военные операции.