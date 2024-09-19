Число погибших в результате второй волны взрывов в Ливане выросло до 25
В результате второй волны взрывов техники в Ливане 18 сентября число погибших достигло 25, раненых — 608, заявил глава ливанского Минздрава, его слова приводит Reuters.
Ранее телеканал Alhurra со ссылкой на Минздрав Ливана сообщал о 20 погибших и более 450 пострадавших.
17 сентября у членов ливанского движения «Хезболла» взорвались пейджеры. Тогда погибли 12 человек, еще порядка 3 тыс. получили ранения. На следующий день по всей стране начали взрываться радиостанции ICOM, скутеры, автомобили с новейшей электроникой и ноутбуки.
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