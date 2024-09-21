Politico узнало сценарии конфликта Израиля и «Хезболлы» по версии США

США опасаются, что в ближайшие дни боевые действия обострятся, что выльется в полномасштабную войну. Вашингтон беспокоит возможный перенос конфликта в Ливан или на территорию Израиля

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США опасаются начала полномасштабной войны между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», передает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Американская администрация после взрывов средств связи в Ливане, а также израильского удара по Бейруту обеспокоена, что атаки станут началом более масштабной военной кампании Израиля на юге Ливана, пишет издание.

Чиновники США ожидают, что в ближайшие дни боевые действия между Израилем и «Хезболлой» значительно обострятся, что может вылиться в полномасштабную войну между сторонами.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне сказал: «Мы по-прежнему считаем, что есть время и место для дипломатического решения», отмечает Politico. Он также отверг неизбежность войны между Израилем и «Хезболлой».

По словам одного из собеседников Politico, атаки могут продолжиться в Ливане, в особенности, в Бейруте. США ожидают увидеть «некую форму возмездия» со стороны «Хезболлы» Израилю, вероятно, с применением беспилотников, сказал он.

Кроме того, боевые действия будут включать целенаправленные убийства командиров «Хезболлы», удары по складам оружия группировки и атаки на ее коммуникационную инфраструктуру, считает другой чиновник.

По словам двух американских чиновников, ответные действия одной из сторон вряд ли приведут к немедленному столкновению на северной границе Израиля, где чаще всего происходит обмен ударами. Однако возможность переноса боевых действий за пределы этой зоны — в Ливан или на территорию самого Израиля вызывает беспокойство США и усиливает напряженность, сказали они.

17-18 сентября по всему Ливану произошел массовый подрыв пейджеров и других устройств. В первый день ранения получили свыше 4 тыс. человек, жертвами стали по меньшей мере 32, включая детей. Во второй погибли 25 человек и свыше 600 получили ранения.

Израиль не брал ответственность за атаку. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил 19 сентября, что еврейское государство, устроив взрывы техники в Ливане, «перешло все красные линии», его действия равносильны объявлению войны.

20 сентября Израиль нанес удар по Бейруту после того, как «Хезболла» выпустила ракеты по северу страны. Группировка заявила, что обстреляла северные районы 140 ракетами. Целью атаки были несколько израильских военных объектов вдоль границы, включая несколько баз ПВО, а также штаб израильской бронетанковой бригады, сообщило движение.