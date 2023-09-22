Президент Румынии отказался считать падение беспилотников атакой России

Инциденты с падением дронов на территории Румынии произошли трижды за сентябрь. Это является реальной проблемой, в регионе усилили ПВО, заявил президент страны Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Российские беспилотники не атакуют Румынию, но падение их обломков на территории страны является «реальной проблемой», заявил президент Клаус Йоханнис, передает информационное агентство Agerpres.

По словам Йоханниса, обломки беспилотников находили на территории Румынии три раза. «Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не имеют значения», — подчеркнул он.

После инцидентов с беспилотниками ситуация была обсуждена со странами-союзницами и противовоздушную оборону региона усилили, сказал румынский лидер. «Хотя нападения России не направлены против Румынии, ситуация неприемлема», — сказал он.

Власти Румынии, которая граничит с Украиной, несколько раз за сентябрь сообщали о падении беспилотников.

Первый такой эпизод Минобороны страны подтвердило 6 сентября. Фрагменты дрона нашли в районе деревни Плауру, которая находится на берегу Дуная, на другой стороне от украинского портового города Измаил.

9 сентября Минобороны Румынии нашло обломки еще одного дрона. На этот раз в заявлении ведомства утверждалось, что он аналогичен тем, «которые использовались российской армией».

Третий дрон нашли 13 сентября в румынской провинции Тулча, в 14 км от границы с Украиной. МИД Румынии дважды вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства. В заявлении ведомства тоже говорилось, что беспилотники были идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине.

Минобороны России сообщало о нанесении ударов по военным целям на Украине с применением беспилотников. Так, шесть групповых ударов с использованием дронов были нанесены со 2 по 9 сентября, говорили в ведомстве. Среди целей были портовая инфраструктура, склады боеприпасов, объекты радиотехнической разведки и другие, отмечалось в сводке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя инциденты в Румынии, заявлял, что альянс не видит «преднамеренного нападения» со стороны России.