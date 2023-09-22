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Военная операция на Украине ,  
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Польша заявила, что против недобросовестной конкуренции Украины по зерну

МИД Польши заявил, что против недобросовестной конкуренции Украины по зерну
Сюжет
Военная операция на Украине
Восточная Польша зарабатывает на сельском хозяйстве, этот же регион встречает украинских беженцев, но зерно с Украины вредит местным фермерам, заявили в польском МИДе. Там призвали Зеленского самому проявить солидарность
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Польша первой пришла на помощь Украине после начала полномасштабных боев, предоставив свою территорию в качестве «стратегической глубины для украинской обороны». Также она предоставила танки для обороны Киева, такая политика привела к крупным издержкам для Варшавы. Об этом написал глава польского МИДа Збигнев Рау для Politico.

«Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя, когда дело дошло до помощи Украине — это эквивалентно более чем 3% ВВП страны, почти в четыре раза больше, чем у богатой Германии, и почти в 10 раз больше, чем у Соединенных Штатов», — указал министр, отметив, что оружие стало поступать еще тогда, когда другие союзники думали, что «уже слишком поздно».

Наибольшие траты несут восточные регионы Польши, там же часто решали остаться прибывшие украинские беженцы, добавил он.

Польша никогда не была крупным импортером украинского зерна, получая до февраля 2022-го менее 1% экспортируемых объемов, продолжил министр. При этом в первый квартал 2023 года на польский рынок попало в 600 раз больше пшеницы, чем годом ранее. Рау отверг обвинения украинского президента Владимира Зеленского в отсутствии солидарности, заверив, что поляки проявляют его больше всех в мире и действовать оно должно в обе стороны.

«Доказав свою роль надежного и заслуживающего доверия спасителя, Польша должна защитить и свой собственный дом. Польша продолжит поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Но Варшава также будет выступать против любой недобросовестной конкуренции», — резюмировал Рау.

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Отношения двух стран резко охладели в сентябре из-за решения Польши запретить импорт украинского зерна при сохранении его транзита в другие страны ЕС.

Зеленский говорил, что некоторые страны в Европе подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер». «Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — добавил он.

Польский премьер Матеуш Моравецкий объявил затем, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, занявшись модернизацией собственной армии. «Мы посылаем Киеву слова предостережения — не играть по таким нотам, которые тут же подхватили так называемые русские тролли, все провокаторы, которые рады, что между нашими странами посеяно семя раздора», — попросил глава правительства.

Уже 21 сентября Киев договорился с Варшавой разработать вариант взаимодействия по экспорту агропродукции. «Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран», — сообщали украинские власти.

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