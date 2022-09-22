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Захарова сообщила о запросах на встречу с Лавровым от «западных грандов»

Представители европейских стран запрашивают встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Генеральной ассамблеи ООН, заявила Мария Захарова, отметив, что эти же государства запрещали другим контакты с Москвой
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Mary Altaffer / AP)

В рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН главы МИД Франции, Германии и представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Видео выступления она опубликовала в своем телеграм-канале.

Отвечая на вопрос о стремлении делегаций Британии, Франции и других западных стран к общению с российской миссией на Генассамблее, Захарова рассказала, что, помимо встреч в постпредствах стран — партнеров России, есть запросы на контакт с Лавровым и от других государств.

«Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — сказала она.

Лавров провел переговоры с главой МИД Франции тремя днями ранее. Они обсудили ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и обменялись мнениями «по различным аспектам двусторонней и международной проблематики, представляющим взаимный интерес».

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В июле на Бали проходил саммит глав МИД стран G20. Тогда привлекло внимание нежелание представителей ряда стран контактировать с Лавровым. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры некоторых других стран отказались присутствовать на общем фото с российским дипломатом. Кроме того, как рассказала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, министры стран, входящих в G7, отказались принимать участие в гала-ужине во время встречи G20 из-за присутствия там Лаврова. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония.

Лавров прокомментировал эту ситуацию, отметив, что это их понимание правил этики, и указал, что со своей стороны не считал нужным «делать какие-то жесты, организовывать афронт» или бойкотировать кого-либо.

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Позднее глава немецкого МИДа Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси на встрече с ними в Тегеране 19 июля. Она подчеркнула, что Турция является членом НАТО, и потому присутствие Эрдогана на снимке неуместно. «То, что президент Турции на этой фотографии, — это вызов, если можно так выразиться по-дружески», — сказала она.

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Генассамблея ООН Сергей Лавров Мария Захарова переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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