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Военная операция на Украине ,  
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Лавров обвинил Запад в отстаивании «нашего сукина сына» Зеленского

Москва неоднократно критиковала военную помощь, которую страны Запада предоставляют Украине. По мнению МИД России, западные страны в подходе к Украине применяют двойные стандарты
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Выступая в Совете Безопасности ООН, глава МИД России Сергей Лавров вспомнил слова, которые мемуаристы приписывают 32-му президенту США Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе: «Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин сын!» Этой фразой Лавров описал политику западных стран по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток», хотя их применение нарушает конвенции.

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«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», — утверждает Лавров.

«Безнаказанными остаются преступные обстрелы Запорожской АЭС боевиками киевского режима, которые создают риски ядерной катастрофы», — также заявил он. По словам министра, это происходит, несмотря на то что с 1 сентября на станции постоянно присутствуют сотрудники МАГАТЭ, и установить сторону, виновную в обстрелах, не составляет труда.

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию с Запорожской АЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава МИД России отметил, что «Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права». «Неудивительно, что Вооруженные силы Украины и нацбатальоны применяют тактику террористов, используя мирных жителей в качестве живого щита», — утверждает Лавров. На этом фоне «особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал вооруженных сил этой страны».

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Аппарат Совета Безопасности (СБ) ООН 1 сентября сообщил, что 22 сентября пройдет заседание с участием министров иностранных дел. Позже постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер (в сентябре в СБ председательствует Франция) уточнил, что на встречу приглашены министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран — членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча посвящена Украине, то украинский министр также будет приглашен», — сказал он. Тема заседания — поддержание мира и безопасности на Украине.

Лаврова и Кулебу пригласили на заседание Совбеза ООН по Украине
Политика
Фото: Imago / Xinhua / ТАСС

Накануне заседания Совбеза, выступая на Генассамблее ООН, президент США Джо Байден заявил, что выступает за увеличение числа постоянных и непостоянных членов этого органа. В число новых постоянных членов могут войти представители стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира. Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето, за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности Совета Безопасности», — заявил Байден.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя это предложение, сообщил, что Москва давно предлагает включить в Совет Безопасности другие государства и, по его словам, есть достойные кандидаты. Сейчас постоянных членов СБ пять: помимо России это Британия, США, Франция и Китай.

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Сергей Лавров Владимир Зеленский Совбез ООН
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