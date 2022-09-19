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Военная операция на Украине ,  
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Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию с Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Колонна, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, в том числе обеспечение безопасности на Запорожской АЭС, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Министр (Сергей Лавров. — РБК) отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы», — говорится в сообщении.

В разговоре с главой французского МИДа Лавров заявил о необходимости «немедленного и полного прекращения обстрелов станции» и проведения расследования фактов ударов по АЭС.

«Также состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонней и международной проблематики, представляющим взаимный интерес», — добавили в ведомстве.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуацию на Запорожской АЭС также обсуждали президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора 11 сентября.

Французский лидер заявил, что российские военные действия «стали причиной сегодняшних рисков для целостности» станции, потребовал вывода оттуда Россией своего тяжелого и легкого вооружения и принятия мер по рекомендациям МАГАТЭ, сообщает Елисейский дворец.

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В Кремле отметили, что Путин указал на необходимость оказать воздействие на киевские власти, с тем чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.

Власти Энергодара сообщили о питании Запорожской АЭС со стороны Украины
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются с лета и стали причиной визита миссии МАГАТЭ в начале сентября для проверки безопасности станции. 11 сентября член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что с начала месяца территория Запорожской АЭС и сам город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам.

В результате все шесть блоков станции были последовательно остановлены — последний, шестой блок остановили 11 сентября. Вывод станции из работы осуществлялся украинским «Энергоатомом», который продолжает управлять станцией, несмотря на то что и АЭС, и город Энергодар находятся под контролем российских сил.

Эксперты делегации МАГАТЭ под руководством главы агентства Рафаэля Гросси во время поездки на АЭС подтвердили, что здания станции получили повреждения в нескольких местах в результате обстрелов. В своем отчете эксперты заявили, что не увидели признаков распространения радиации, однако продолжающиеся обстрелы создают угрозу для ядерной безопасности.

Теги
Персоны
Сергей Лавров МИД МИД Франции Франция Запорожская АЭС

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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