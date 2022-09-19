Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию с Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Колонна, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, в том числе обеспечение безопасности на Запорожской АЭС, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Министр (Сергей Лавров. — РБК) отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы», — говорится в сообщении.

В разговоре с главой французского МИДа Лавров заявил о необходимости «немедленного и полного прекращения обстрелов станции» и проведения расследования фактов ударов по АЭС.

«Также состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонней и международной проблематики, представляющим взаимный интерес», — добавили в ведомстве.

Ситуацию на Запорожской АЭС также обсуждали президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора 11 сентября.

Французский лидер заявил, что российские военные действия «стали причиной сегодняшних рисков для целостности» станции, потребовал вывода оттуда Россией своего тяжелого и легкого вооружения и принятия мер по рекомендациям МАГАТЭ, сообщает Елисейский дворец.

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В Кремле отметили, что Путин указал на необходимость оказать воздействие на киевские власти, с тем чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются с лета и стали причиной визита миссии МАГАТЭ в начале сентября для проверки безопасности станции. 11 сентября член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что с начала месяца территория Запорожской АЭС и сам город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам.

В результате все шесть блоков станции были последовательно остановлены — последний, шестой блок остановили 11 сентября. Вывод станции из работы осуществлялся украинским «Энергоатомом», который продолжает управлять станцией, несмотря на то что и АЭС, и город Энергодар находятся под контролем российских сил.

Эксперты делегации МАГАТЭ под руководством главы агентства Рафаэля Гросси во время поездки на АЭС подтвердили, что здания станции получили повреждения в нескольких местах в результате обстрелов. В своем отчете эксперты заявили, что не увидели признаков распространения радиации, однако продолжающиеся обстрелы создают угрозу для ядерной безопасности.