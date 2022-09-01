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Лаврова и Кулебу пригласили на заседание Совбеза ООН по Украине

Встреча пройдет 22 сентября в Нью-Йорке, главной ее темой станет «поддержание мира и безопасности на Украине»
Фото: Imago / Xinhua / ТАСС
Фото: Imago / Xinhua / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приглашены на заседание Совета Безопасности ООН 22 сентября, заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Франция в сентябре председательствует в Совбезе всемирной организации.

«Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран — членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашен», — сказал он.

Совбез ООН проведет заседание по Украине 22 сентября
Политика
Фото:un.org

О том, что Совет Безопасности ООН запланировал заседание по вопросу «поддержания мира и безопасности на Украине» 22 сентября, стало известно ранее в четверг. По словам зампостпреда России при организации Дмитрия Полянского, Москва, «в свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС», запрашивала проведение Совбеза на 6 сентября. Он уточнил, что Россия ожидает на заседании участия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, возглавившего посетившую Запорожскую АЭС миссию агентства, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Россия начала спецоперацию на Украине более полугода назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин в качестве целей Москвы назвал «денацификацию» и демилитаризацию страны и спасение жителей Донбасса от «геноцида». По его мнению, такую политику в их отношении вел официальный Киев.

Украина в ответ объявила всеобщую мобилизацию и ввела военное положение, дипломатические отношения с Россией были разорваны. Страна подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Генеральная Ассамблея ООН потребовала от России вывода войск.

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Мирные переговоры России и Украины начались практически сразу после начала конфликта, однако остаются замороженными уже несколько месяцев. Последний очный раунд прошел в конце марта в Стамбуле, и стороны положительно оценили его результаты, однако затем Киев заявил о смене «эмоционального фона». Генсек ООН неоднократно призывал стороны к возобновлению переговоров, о готовности к переговорам также заявляла российская сторона.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что именно западные страны не дают Киеву вернуться за стол переговоров, но время для них однажды настанет, и тогда Украине придется согласиться на российские условия. Глава украинской делегации Михаил Подоляк исключал любые уступки Москве. Кулеба еще в середине июля заявил, что диалог будет возможен только после того, как Киев победит на поле боя.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Сергей Лавров Дмитрий Кулеба ООН Военная операция на Украине
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