Совбез ООН проведет заседание по Украине 22 сентября
Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу «поддержания мира и безопасности на Украине», следует из распространенной программы работы Совбеза ООН.
Зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил в Telegram, что Москва запросила на 6 сентября проведение Совета Безопасности ООН «в свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ».
По его словам, Россия ожидает на заседании участия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, возглавившего посетившую Запорожскую АЭС миссию агентства, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Сейчас в программе работы Совбеза ООН на 6 сентября указано заседание по вопросу «поддержания мира».
Минобороны России утверждает, что Запорожская АЭС «подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины» (ВСУ) с середины июля. Удары по Энергодару наносятся из «реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов».
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Утром 1 сентября Минобороны России сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС, а также об обстрелах со стороны ВСУ с целью сорвать визит делегации МАГАТЭ. Минобороны сообщало о потоплении двух барж с десантниками.
Около 14:15 мск 1 сентября миссия экспертов МАГАТЭ, которая призвана оценить безопасность Запорожской АЭС, прибыла на станцию. По итогам визита Гросси сказал, что еще многое предстоит сделать, но главное, что эксперты агентства сохранят присутствие на станции — там останутся несколько членов миссии МАГАТЭ.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС, заявил, что ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ.
«Мы рады, что Российская Федерация сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов. Как и с любой миссией ООН — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).