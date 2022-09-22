Мишустин поручил информировать россиян о частичной мобилизации
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать работу по информированию россиян о частичной мобилизации, с тем чтобы каждый житель страны получил ответы на волнующие его в этой сфере вопросы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Заседание было посвящено проекту бюджета на следующие три года, однако во вступительном слове глава правительства обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и сказал, что информирование населения служит важной составляющей частичной мобилизации, о которой объявил накануне президент Владимир Путин.
«Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе «Объясняем.рф», чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы», — сказал премьер.
Путин объявил о начале частичной мобилизации в России и подписал соответствующий указ 21 сентября. Он назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», пояснил он.
В указе президента говорилось, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. В самом указе сказано, что право на отсрочку получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса и только на время такой работы.
Министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что по мобилизации будут призывать только тех граждан, кто отслужил в армии и у кого есть нужная сейчас Вооруженным силам специальность и боевой опыт.
Глава Минобороны уточнил, что всего будут призваны 300 тыс. резервистов.
«Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти ни при каких условиях [не может]», — подчеркнул Шойгу. Тех, кто служит по призыву, мобилизация тоже не касается — они продолжат служить на территории России, пояснил министр.