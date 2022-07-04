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Посол России в Китае заявил о необходимости расширения Совбеза ООН

Андрей Денисов
Андрей Денисов (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его более демократичным. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов во время выступления на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.

По его словам, Совбез почти превратился в арену для западной пропаганды.

«Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», — заявил Денисов (цитата по «РИА Новости»).

В ООН указали на право Совбеза после призыва Зеленского исключить Россию
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Фото:John Minchillo / AP

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключить Россию из Совета Безопасности организации. При этом представители стран — постоянных членов Совбеза отвергали такую возможность. В апреле Зеленский вновь выступил за исключение России из Совбеза ООН, а также предложил ему самораспуститься.

«Или покажите, как вы можете переформатироваться. Или если ваш нынешний формат безальтернативный и выхода нет, то дальше только самороспуск», — заявил украинский президент.

Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что лишить Россию членства в Совбезе организации нельзя по ее уставу.

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