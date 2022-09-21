Макрон предложил расширить Совбез ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций предложил увеличить число постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы он стал более представительным.

Он считает, что Совбез ООН должен «принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль». По мнению французского лидера, одновременно «следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений».

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входит пять постоянных членов — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Еще десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов. В начале июля российский посол в Китае Андрей Денисов также предлагал расширить Совбез ООН, чтобы он стал более демократичным.

После начала российской военной операции на Украине ее президент Владимир Зеленский не раз призывал исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН. Однако представители стран — постоянных членов Совбеза отвергали такую возможность. Российский постпред при ООН Василий Небензя говорил, что лишить Россию членства в Совбезе организации нельзя по ее уставу.

В преддверии выступления президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН на брифинге в Белом доме у его советника Джейка Салливана спросили, собирается ли американский лидер поднять вопрос об исключении России из состава постоянных членов Совбеза ООН. Салливан сообщил, что Байден не планирует говорить об этом в своем выступлении. «Хотя я думаю, что мир может видеть, что, когда постоянный член действует таким образом, это наносит удар в самое сердце Совета Безопасности ООН», — добавил советник президента Штатов.