Военком Якутии пообещал мобилизованным от 205 тыс. руб. ежемесячно

В Якутии сообщили о приоритетности для мобилизации отслуживших не ранее 2019 года, имеющих навыки военной службы. Военком региона указал, что минимальная ежемесячная выплата составит 205 тыс. руб. Минобороны сумму не называло

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Призванные в рамках частичной мобилизованные граждане будут получать от 205 тыс. руб. в месяц, а зависимости от воинского звания и должности, их приравняют к военнослужащим по контракту, заявил якутский военный комиссар Александр Авдонин. Его слова приводит портал администрации Якутии.

«Призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете и не имеют законных оснований для предоставления отсрочки. Оповещение и сбор граждан производится в Якутске. Дальше будем отправлять ребят в воинские части», — рассказал он.

Авдонин уточнил, в первую очередь в рамках частичной мобилизации призываются те россияне, кто отслужил не более трех лет назад, встал на воинский учет и имеет навыки военной службы.

О присвоении мобилизованным статуса контрактников говорил днем ранее, 21 сентября, и министр обороны Сергей Шойгу. Он при этом не уточнил, в каком объеме они будут получать выплаты, указав, что тот будет «соответствующим». В Госдуме назвали выплаты «новой получкой, которая будет очень высокая», указав, что мобилизованные будут обязаны продолжить выплачивать ипотеку при ее наличии. В Москве мобилизованные также получат дополнительные выплаты от правительства города наряду с добровольцами, говорил столичный мэр Сергей Собянин.

Частичная мобилизация введена в России указом президента Владимира Путина утром 21 сентября. Путин в обращении говорил о необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Путин также обвинил страны Запада в «ядерном шантаже», напомнив, что российские военные обладают аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал президент России.

Мобилизации подлежат 300 тыс. человек. Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. Так совпало, что мы в это же самое время, по нашим планам, должны были провести мобилизационные сборы», — рассказал Шойгу.