Финляндия подготовит полный запрет на въезд для россиян
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан, сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает финская газета Iltalehti.
«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — пояснил Хаависто.
Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа.
«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — резюмировал министр.
Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Получение виз станет более длительным, сложным и дорогим процессом. Визовый сбор вырастет с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлению на получение шенгенской визы увеличится с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Также ужесточаются правила получения многократных виз, а заявителям придется подавать больше документов.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан объяснил, что ужесточение визового режима связано с началом Россией спецоперации на Украине.
Эстония, Латвия, Литва и Польша решили ввести полный запрет для россиян на въезд. Финляндия не стала этого делать и решила ограничить число заявок на получение визы.
Позже финские власти выступили с инициативой включить туристические визы для граждан России в сферу санкций, а также предложили членам ЕС вносить в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведения о россиянах, не допущенных какой-либо страной в Шенгенскую зону, чтобы те не могли повторно попытаться проехать туда через другое государство.