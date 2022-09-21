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Финляндия подготовит полный запрет на въезд для россиян

Глава финского МИДа сообщил о подготовке полного запрета на въезд для россиян
Глава финского МИДа заявил, что Финляндия не хочет быть «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан, сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает финская газета Iltalehti.

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — пояснил Хаависто.

Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — резюмировал министр.

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Фото:Anne Kauranen / Reuters

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Получение виз станет более длительным, сложным и дорогим процессом. Визовый сбор вырастет с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлению на получение шенгенской визы увеличится с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Также ужесточаются правила получения многократных виз, а заявителям придется подавать больше документов.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан объяснил, что ужесточение визового режима связано с началом Россией спецоперации на Украине.

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Эстония, Латвия, Литва и Польша решили ввести полный запрет для россиян на въезд. Финляндия не стала этого делать и решила ограничить число заявок на получение визы.

Позже финские власти выступили с инициативой включить туристические визы для граждан России в сферу санкций, а также предложили членам ЕС вносить в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведения о россиянах, не допущенных какой-либо страной в Шенгенскую зону, чтобы те не могли повторно попытаться проехать туда через другое государство.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Финляндия запрет на въезд шенгенские визы граждане России
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