Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом

Любимова ушла на самоизоляцию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, так как контактировала с больным. В мае министр культуры уже переболела COVID-19

Борис Любимов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, после того как у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина Бориса Любимова диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, поступившем в РБК.

Там отметили, что сейчас отец министра находится в больнице. Сама Любимова проведет 14 дней в самоизоляции, так как контактировала с больным.

В министерстве заверили, что на время самоизоляции Любимовой работа ведомства не остановится.

Представитель Любимовой сказал РБК, что она самоизолировалась повторно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.