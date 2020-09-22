Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, после того как у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина Бориса Любимова диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, поступившем в РБК.
Там отметили, что сейчас отец министра находится в больнице. Сама Любимова проведет 14 дней в самоизоляции, так как контактировала с больным.
В министерстве заверили, что на время самоизоляции Любимовой работа ведомства не остановится.
Представитель Любимовой сказал РБК, что она самоизолировалась повторно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.