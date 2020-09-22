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Пандемия коронавируса ,  
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Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом

Любимова ушла на самоизоляцию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, так как контактировала с больным. В мае министр культуры уже переболела COVID-19
Борис Любимов
Борис Любимов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, после того как у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина Бориса Любимова диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, поступившем в РБК.

Там отметили, что сейчас отец министра находится в больнице. Сама Любимова проведет 14 дней в самоизоляции, так как контактировала с больным.

В министерстве заверили, что на время самоизоляции Любимовой работа ведомства не остановится.

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Общество
Ольга Любимова

Представитель Любимовой сказал РБК, что она самоизолировалась повторно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Любимова уже переболела COVID-19. О том, что она заразилась инфекцией, стало известно 6 мая. На время болезни она перешла на удаленную работу из дома и участвовала в рабочих встречах онлайн. Ее пресс-секретарь Анна Усачева сообщала, что болезнь протекала в легкой форме. О выздоровлении министра стало известно 14 мая.

Помимо Любимовой, коронавирусом переболели еще несколько членов правительства. В конце апреля стало известно о заражении премьер-министра Михаила Мишустина. Во время его болезни обязанности главы кабмина исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса
Общество
<p>Ольга Любимова</p>

Также вирусом заразился глава Минстроя Владимир Якушев, он был госпитализирован. Инфекцию подтвердили и у одного из его заместителей Дмитрия Волкова.

В мае стало известно, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом, а в августе COVID-19 подтвердили у министра энергетики Александра Новака.

Всего, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России коронавирус диагностировали у 1,11 млн человек, из них 917,9 тыс. выздоровели и 19,6 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
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